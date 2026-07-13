Хет-трик Калмыкова принес костромскому «Спартаку» победу над «КАМАЗом»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды главного тренера Романа Березовского. В составе красно-белых хет-трик оформил Амур Калмыков, у гостей отличился Роман Мануйлов.
В следующем туре 19 июля костромской «Спартак» на выезде сыграет с «Сочи», а «КАМАЗ» примет «Нижний Новгород».
Футбол, Первая лига, Тур 1
12.07.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Роман Березовский
Антон Хазов
Голы
Спартак Кс
Амур Калмыков
24′
Амур Калмыков
54′
Амур Калмыков
64′
КАМАЗ
Роман Мануйлов
76′
Составы команд
Спартак Кс
50
Егор Шамов
5
Денис Жилмостных
36′
47
Александр Тарасов
7
Кирилл Маляров
90
Амур Калмыков
2
Николай Тарасов
8
Никита Демченко
76′
11
Димитри Гурцкая
81′
13
Илья Рубцов
46′
10
Давид Караев
3
Сергей Бугриев
76′
66
Максим Никифоров
18
Владислав Камилов
42′
73′
17
Дмитрий Каптилович
69
Кирилл Чурсин
61′
9
Давид Хубаев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
7
Руслан Аюкин
28
Мухаммад Султонов
6
Тимофей Калистратов
27
Роман Мануйлов
39′
10
Роман Защепкин
81
Евгений Тоневицкий
60′
19
Максим Богданец
37
Евгений Воронин
75′
65
Иван Гулько
22
Андрей Солодухин
46′
96
Матвей Шавель
9
Илья Мосейчук
60′
79
Виталий Семенов
83
Максим Лайкин
45′
84′
91
Антон Рощин
Статистика
Спартак Кс
КАМАЗ
Желтые карточки
3
2
Голевые моменты
3
2
Удары (всего)
8
7
Удары в створ
4
3
Угловые
7
4
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти