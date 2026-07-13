Футболисты «Торпедо» вылетели в Екатеринбург на игру с «Уралом» с восьмичасовой задержкой

Столичная команда столкнулась с восьмичасовой задержкой рейса в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба черно-белых. Причина задержки не уточняется.
Матч «Урал» — «Торпедо» должен пройти в Екатеринбурге 13 июля, начало в 17:00 мск.
Московское «Торпедо» не смогло вовремя отправиться в Екатеринбург на стартовый матч Лиги PARI против «Урала».
Столичная команда столкнулась с восьмичасовой задержкой рейса в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба черно-белых. Причина задержки не уточняется.
Матч «Урал» — «Торпедо» должен пройти в Екатеринбурге 13 июля, начало в 17:00 мск.