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Сергей Ташуев: В Беларуси отличные условия для сборов, Минск — шикарный город

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал «РБ Спорт», какие плюсы у сборов в Беларуси. Признался, что драники ел только раз.

Источник: Рейтинг Букмекеров

«Енисей» стартовал в очередном сезоне Первой лиги с гостевой победы над «Волгой» (2:1). Корреспондент «РБ Спорт» пообщался с главным тренером команды Сергеем Ташуевым и расспросил его о преимуществах проведения сборов в Беларуси.

— Отличные условия — и поля хорошие, тренажерные залы, — делится Ташуев. — Есть соперники для спаррингов. Ездили на матч с «Гомелем», у них хороший стадиончик, перед игрой звучали гимны России и Беларуси, продавались билеты. Получилась полуофициальная встреча. Довольны сборами.

— Как в Беларуси цены?

— Цены меньше, если брать эквивалентно нашему рублю. Народу много, Минск — шикарный город, один из красивейших, много россиян приезжает.

— Драников поели?

— Да, чуть-чуть. Один раз.

Волга
1:2
Первый тайм: 1:2
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 1
11.07.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Труд, 2098 зрителей
Главные тренеры
Михаил Белов
Сергей Ташуев
Голы
Волга
Владислав Яковлев
(Кирилл Фольмер)
35′
Енисей
Родион Печура
(Марат Тлехугов)
25′
Марат Тлехугов
(Александр Надольский)
27′
Составы команд
Волга
23
Егор Бабурин
4
Камиль Ибрагимов
5
Данил Степанов
30
Айдар Хабибуллин
9
Кирилл Фольмер
32′
14
Владислав Яковлев
45+4′
20
Константин Ковалев
84′
76
Вадим Ливаднов
99
Андрей Костин
76′
81′
39
Кирилл Степанов
7
Андрей Никитин
63′
8
Денис Рахманов
55
Александр Саплинов
46′
28
Данил Новиков
77
Лука Багателия
63′
17
Игорь Гершун
Енисей
1
Михаил Опарин
33
Александр Масловский
81
Родион Печура
55
Никита Богатырев
7
Андреа Чуканов
8
Александр Канаплин
21
Егор Иванов
68′
75
Андрей Окладников
9
Марат Тлехугов
45+1′
46′
17
Давид Кокоев
25
Никита Шершов
66′
22
Артем Гюрджан
11
Астемир Хашкулов
85′
49
Оливье Кенфак
18
Александр Надольский
20′
66′
77
Ростислав Огиенко
Статистика
Волга
Енисей
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
3
4
Угловые
10
2
Фолы
25
17
Офсайды
2
2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти