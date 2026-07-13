Сергей Ташуев: В Беларуси отличные условия для сборов, Минск — шикарный город

«Енисей» стартовал в очередном сезоне Первой лиги с гостевой победы над «Волгой» (2:1). Корреспондент «РБ Спорт» пообщался с главным тренером команды Сергеем Ташуевым и расспросил его о преимуществах проведения сборов в Беларуси.
— Отличные условия — и поля хорошие, тренажерные залы, — делится Ташуев. — Есть соперники для спаррингов. Ездили на матч с «Гомелем», у них хороший стадиончик, перед игрой звучали гимны России и Беларуси, продавались билеты. Получилась полуофициальная встреча. Довольны сборами.
— Как в Беларуси цены?
— Цены меньше, если брать эквивалентно нашему рублю. Народу много, Минск — шикарный город, один из красивейших, много россиян приезжает.
— Драников поели?
— Да, чуть-чуть. Один раз.
Михаил Белов
Сергей Ташуев
Владислав Яковлев
(Кирилл Фольмер)
35′
Родион Печура
(Марат Тлехугов)
25′
Марат Тлехугов
(Александр Надольский)
27′
23
Егор Бабурин
4
Камиль Ибрагимов
5
Данил Степанов
30
Айдар Хабибуллин
9
Кирилл Фольмер
32′
14
Владислав Яковлев
45+4′
20
Константин Ковалев
84′
76
Вадим Ливаднов
99
Андрей Костин
76′
81′
39
Кирилл Степанов
7
Андрей Никитин
63′
8
Денис Рахманов
55
Александр Саплинов
46′
28
Данил Новиков
77
Лука Багателия
63′
17
Игорь Гершун
1
Михаил Опарин
33
Александр Масловский
81
Родион Печура
55
Никита Богатырев
7
Андреа Чуканов
8
Александр Канаплин
21
Егор Иванов
68′
75
Андрей Окладников
9
Марат Тлехугов
45+1′
46′
17
Давид Кокоев
25
Никита Шершов
66′
22
Артем Гюрджан
11
Астемир Хашкулов
85′
49
Оливье Кенфак
18
Александр Надольский
20′
66′
77
Ростислав Огиенко
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти