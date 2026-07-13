Сергей Ташуев: В Беларуси отличные условия для сборов, Минск — шикарный город

— Отличные условия — и поля хорошие, тренажерные залы, — делится Ташуев. — Есть соперники для спаррингов. Ездили на матч с «Гомелем», у них хороший стадиончик, перед игрой звучали гимны России и Беларуси, продавались билеты. Получилась полуофициальная встреча. Довольны сборами.