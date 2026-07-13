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Дубль Гаджимурадова принес «Челябинску» победу над «СКА-Хабаровск»

Футболисты «Челябинска» нанесли поражение «СКА-Хабаровск» в стартовом туре Лиги PARI сезона-2026/27. Встреча, прошедшая в понедельник в Челябинске, завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Романа Пилипчука.

Источник: ФК "Челябинск"

В составе победителей дубль оформил Рамазан Гаджимурадов, еще один гол забил Алексей Бердников. У гостей отличился Михаил Горелишвили.

В следующем туре 19 июля «Челябинск» на выезде сыграет с «Велесом», а «СКА-Хабаровск» на следующий день в гостях встретится с «Ротором».

Челябинск
3:1
Первый тайм: 0:0
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 1
13.07.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Михаил Семенов
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти