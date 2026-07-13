Дубль Гаджимурадова принес «Челябинску» победу над «СКА-Хабаровск»

В составе победителей дубль оформил Рамазан Гаджимурадов, еще один гол забил Алексей Бердников. У гостей отличился Михаил Горелишвили.
В следующем туре 19 июля «Челябинск» на выезде сыграет с «Велесом», а «СКА-Хабаровск» на следующий день в гостях встретится с «Ротором».
Футбол, Первая лига, Тур 1
13.07.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Михаил Семенов
Обозначения
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