«Торпедо» вырвало победу у «Урала» в матче Лиги PARI

По итогам встречи «Торпедо» набрало три очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Урал» после поражения остался без набранных баллов на 14-й строчке. В следующем туре 19 июля «Торпедо» примет «Волгу» в 18:30 мск, а екатеринбуржцы в этот же день дома сыграют с «Енисеем» в 15:00 мск.