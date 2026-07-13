«Торпедо» вырвало победу у «Урала» в матче Лиги PARI

Первый тайм прошел в равной борьбе, однако забитых мячей болельщики не увидели. Арбитр добавил две минуты к первой половине встречи, но команды ушли на перерыв при нулях на табло. Сразу после возобновления игры, на 46-й минуте, футболист «автозаводцев» получил желтую карточку.
Исход противостояния решился в самой концовке. На 2-й добавленной минуте ко второму тайму игроки «Торпедо» смогли организовать результативную атаку и забили единственный мяч в этой встрече. Отыграться у хозяев поля не хватило времени — финальный свисток зафиксировал победу московского клуба.
Букмекеры перед началом матча фаворитом считали «Урал», на победу которого давали коэффициент 2,24 против 3,50 на успех «Торпедо», а ничья котировалась за 3,05. Встреча завершилась в пользу аутсайдера, что принесло успех тем, кто ставил на гостей.
В этой игре прошел тотал меньше 2,5, который букмекеры предлагали за 1,80. Ставка на то, что хотя бы одна команда не забьет, принималась с коэффициентом 1,89. Также сыграла победа москвичей с форой (0) за 3,53.
По итогам встречи «Торпедо» набрало три очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Урал» после поражения остался без набранных баллов на 14-й строчке. В следующем туре 19 июля «Торпедо» примет «Волгу» в 18:30 мск, а екатеринбуржцы в этот же день дома сыграют с «Енисеем» в 15:00 мск.
Сергей Юран
Александр Сторожук
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