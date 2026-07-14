Гол Гоцука принес тульскому «Арсеналу» волевую победу над «Текстильщиком»

На 45-й минуте гости открыли счет — отличился Арсений Филев. Во второй половине «оружейники» перевернули игру — результативные удары удались Рашиду Магомедову (68) и Кириллу Гоцуку (70). Итоговый счет — 2:1, волевая победа туляков.
В следующем туре «Арсенал» сыграет дома с «Нефтехимиком», а «Текстильщик» примет «Уфу». Оба матча запланированы на 19 июля.
Футбол, Первая лига, Тур 1
13.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Дмитрий Пятибратов
Голы
Арсенал
Рашид Магомедов
68′
Кирилл Гоцук
70′
Текстильщик
Арсений Филев
45′
Составы команд
Арсенал
42
Александр Мелихов
24
Кирилл Гоцук
45
Никита Кармаев
21
Никита Раздорских
10
Илья Жигулев
14′
4
Даниил Пенчиков
35
Иван Енин
17
Игорь Горбунов
77′
14
Милош Брнович
11
Рашид Магомедов
80′
23
Тимур Мелекесцев
44
Олег Исаенко
33′
46′
77
Даниил Плотников
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
77′
9
Давид Давидян
Текстильщик
58
Семен Фадеев
5
Андрей Евдокимов
23
Дмитрий Иванников
27
Артем Крутовских
2
Александр Гапечкин
39′
46
Никита Першин
17′
7
Абдулло Джебов
59′
91
Александр Помалюк
25
Егор Гуляев
71′
19
Максим Носков
10
Виталий Дунай
46′
9
Давид Гагуа
87
Арсений Филев
71′
78
Артем Корнеев
20
Александр Роспутько
13′
18
Иван Иванов
Статистика
Арсенал
Текстильщик
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
3
2
Угловые
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Олег Журавлев
(Россия, Подольск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти