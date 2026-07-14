Юран начал с поражения от «Торпедо». Яркий «Нижний Новгород». Спасение «Сочи». ФНЛ вернулась!

— Доволен самоотдачей игроков, их отношением, желанием. Но мяч, к сожалению, не залетал в ворота соперников. Моменты-то были. Пропустили в концовке… Ничего страшного. Самое главное — увидел горящие глаза ребят, они хотели добиться результата! И результат придет. Мы решим эту задачу — выйдем в РПЛ, — подчеркнул на пресс-конференции Сергею Юран. — Но так бывает в футболе. Ну не лезет мяч в сетку… И Ишков мог забить, и Коротков. Мы контролировали игру в первом тайме. Во втором был небольшой провал. К нам еще присоединятся два футболиста. В частности, нападающий таранного типа. Приоткрою секрет: это камерунец из чемпионата Болгарии. Переговоры в финальной стадии. Да, первый блин вышел комом. Но хочу еще раз сказать болельщикам: я с командой решу задачу. Даже не сомневаюсь!