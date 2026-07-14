Юран начал с поражения от «Торпедо». Яркий «Нижний Новгород». Спасение «Сочи». ФНЛ вернулась!

Селихов едва не спас «Урал» в игре с «Торпедо»
«Урал» с третьей попытки — теперь уже под руководством Сергея Юрана — пытается подняться в классе. В понедельник «шмели» дома принимали «Торпедо».
Новый главный тренер перестроил игру команды на схему с тремя центральными защитниками. Трио составили Тихий, Итало и Мамин. За левый фланг отвечал Харин, за правый — Коротков. В середине поля расположились Сунгатулин, Кордейро и Байрамян, в нападении — Ишков и Секулич. Железнова — пожалуй, лучшего игрока команды прошлого сезона — не оказалось даже в заявке.
«Торпедо», в котором Александр Сторожук летом сменил Олега Кононова, добиралось до Екатеринбурга с приключениями. Рейс задержали почти на восемь часов. Да и информационный фон вокруг автозаводцев неблагоприятный. Бывшего гендиректора клуба Валерия Скородумова приговорили к двум годам лишения свободы по делу о подкупе арбитров.
Из новичков Сторожук включил в стартовый состав центрального защитника Бозова и атакующего хавбека Погосова. В центре нападения ставка была сделана на Каштанова.
Первый опасный момент остался за «Уралом». На 30-й минуте Кордейро разогнал атаку по центру и покатил направо — Короткову. Правый защитник мощно выстрелил в ближний угол — перекладина!
До перерыва хозяева больше владели мячом, чаще доходили до чужой штрафной. Ишков финтил, пускался в дриблинг, получал по ногам, зарабатывал на себе фолы. Но штрафные «Урала» ни к чему конкретному не приводили.
Отдохнувший в перерыве Ишков едва не открыл счет сразу после возобновления игры. Илья оказался на ударной позиции и, положив корпус, выстрелил с левой. Каштанов успел подставить ногу — мяч, срикошетив, прошел выше cтвора. В первые 15 минут второго тайма «Урал» полностью завладел мячом. «Торпедо» играло исключительно вторым номером.
Сторожук, понимая, что впереди ничего не клеится, пошел на тройную замену, выпустив Цыпченко, Галояна и Москвичева. Отдыхать отправились Каштанов, Юшин и Орехов. Надо заметить, что скамейка у москвичей длиннее и качественнее, чем у уральцев.
Автозаводцы отодвинули игру от своих ворот. В ходе одной из вылазок Камара навесил с правого фланга в штрафную. Мяч свалился у него с ноги и угодил в перекладину. 1:1 по попаданию в каркас ворот.
В концовке Юран бросил в бой главного весеннего джокера «шмелей» (5 голов) — 20-летнего Морозова. Не помогло.
Оставалась всего минута, и «шмели» создали два жирных момента! Бондарев мощно пальнул со средней дистанции. Мяч, как показалось, летел под перекладину, но на его пути встала голова Бородина.
Спасителем хозяев мог стать… Селихов! Голкипер прибежал в чужую штрафную, откликнулся на подачу Сунгатулина, перевисел защитника и пробил головой — рядом со штангой! Безумная концовка. Пожалуй, ничейная по содержанию игра завершилась победой «Торпедо».
Юран: «Мы выйдем в РПЛ!»
— Доволен самоотдачей игроков, их отношением, желанием. Но мяч, к сожалению, не залетал в ворота соперников. Моменты-то были. Пропустили в концовке… Ничего страшного. Самое главное — увидел горящие глаза ребят, они хотели добиться результата! И результат придет. Мы решим эту задачу — выйдем в РПЛ, — подчеркнул на пресс-конференции Сергею Юран. — Но так бывает в футболе. Ну не лезет мяч в сетку… И Ишков мог забить, и Коротков. Мы контролировали игру в первом тайме. Во втором был небольшой провал. К нам еще присоединятся два футболиста. В частности, нападающий таранного типа. Приоткрою секрет: это камерунец из чемпионата Болгарии. Переговоры в финальной стадии. Да, первый блин вышел комом. Но хочу еще раз сказать болельщикам: я с командой решу задачу. Даже не сомневаюсь!
— Была борьба на каждом участке поля. «Урал» при своих болельщиках чувствовал себя моментами чуть увереннее. Но то, как долго мы сюда добирались… Характер должен был выйти на первое место. Я доволен ребятами. Добыты три очка. Хотели замучить защитников, а потом выпустить в атаку свежего Димку Цыпченко. Он с Галояном хорошо взаимодействовал. Замены в целом сработали, — заметил в свою очередь Александр Сторожук.
«Нижний Новгород» переиграл «Ротор»
Покинувший РПЛ «Пари НН», поменяв название на просто «Нижний Новгород», начал свой путь по возращению в элитный дивизион с домашней победы над крепким «Ротором».
В Нижнем решили продолжить сотрудничество с Вадимом Гараниным. 55-летний специалист включил в стартовый состав трех молодых исполнителей, хорошо проявивших себя в прошлом сезоне в других командах. Речь идет о 23-летнем Соколове (9+2 за «Чайку»), 17-летнем Пополитове (зимой его приобрел ЦСКА, но отдал в аренду в ту же «Чайку») и 20-летнем Комиссарове (2+2 за «Челябинск»).
Экс-нападающий «Локомотива» Сарвели начал встречу на скамейке запасных.
«Ротор» замкнул первую четверку в прошлом сезоне. Команда Дмитрия Парфенова в стыках уступила «Акрону» и теперь намерена вновь бороться за путевку (желательно прямую) в РПЛ. Летом волгоградцы выкупили у «Балтики» контракт 24-летнего нападающего Эльдарушева. При этом в отчетной встрече Парфенов оставил его в запасе, сделав ставку впереди на Алиева.
Еще один летний новичок волжан — опытный центральный защитник Эмерсон. Ему и суждено было стать самой заметной фигурой в составе гостей. Впрочем, нижегородская молодежь все же его затмила.
Классный футбол — атака на атаку! Коледин прервал прострел на дальнюю штангу, не позволив отличиться Алиеву. И тут же хозяева организовали свой выпад. Голевой. Шильников выполнил диагональ с левого фланга, отрезав всю защиту волжан, и Соколов с двух метров ударом головой не оставил шансов Чагрову.
Подопечные Гаранина выстрелили дуплетом. Через минуту после гола Соколова Пополитов наказал Чагрова, который отбил мяч перед собой, реагируя на удар со средней дистанции. 2:0.
И тут команда Парфенова показала характер — не зря же волгоградцы вышли в форме, напоминающей игровые футболки сборной Аргентины! Симонян дважды подал угловой, Эмерсон дважды замкнул — 2:2. Феерия!
И все-таки нижегородцы ушли на перерыв, ведя в счете. Соколов жахнул с линии штрафной — арбитр посчитал, что мяч угодил в руку Симоняну. Грулев переиграл Чагрова с точки.
У хозяев здорово взаимодействовала атакующая группа: Комиссаров — Соколов — Пополитов. Быстрые, резкие, нестандартные. А тут еще Гаранин угадал с заменой, выпустив 21-летнего Лапинского.
Голевая трехходовка началась с заброса Соколова. Подключившийся в атаку Александров элегантно подставил бедро, выведя тем самым Лапинского один на один с Чагровым. 4:2.
Появившийся на поле в середине тайма Майга раз за разом в опорной зоне перекусывал выпады гостей. Более того, малиец едва не записал в свой актив голевой прострел. Африканец продрался по правой бровке и покатил на линию вратарской, Бальбоа исхитрился и пробил пяткой! Чагров, пусть и не с первой попытки, все же справился, лишив уругвайца шедевра.
Красивая победа «Нижнего Новгорода».
«Сочи» ушел от поражения в Ярославле
«Шинник» и «Сочи» боролись не только друг с другом, но и со стихией. На Ярославль обрушились ливни. Газон заметно потяжелел. Рассчитывать на комбинационную игру было бессмысленно.
В конце июня на «Сочи» был наложен запрет на регистрацию новичков из-за задолженности по трансферу защитника Солдатенкова в 2025 году.
Игорь Осинькин выпустил на острие атаки Федорова, с флангов ему помогали Ежов и Игнатов.
Именно Федоров дважды был близок к голу до перерыва. Но сначала Митров здорово сложился и среагировал на его выстрел в дальний угол, а затем форвард головой послал мяч в перекладину после подачи углового.
Ярославцы выжали из своих корнеров больше. Во всяком случае, до начала второго тайма. Порохов и Карпов с промежутком в полчаса оказались самыми расторопными в чужой штрафной и в ближнем бою переиграли Дегтева. 2:0 к 47-й минуте.
Гости возродили интригу тоже благодаря стандарту. Осипов классно подрезал мяч головой после подачи Кузьмина.
Четвертый гол в матче получился самым красивым. Здесь, правда, стоит сказать и о серьезной ошибке Самойлова. Он прозевал выскочившего из-за спины Ежова, в касание пробившего после передачи Макарчука. 2:2. Камбэк «Сочи».
До финального свистка соперники создали по два опасных момента, но остались, что называется, при своих.
— Первая лига встретила нас по-настоящему: погода, поле, лужи, мяч постоянно застревал. Сложностей в организации игры хватало. Возможно, нужно было действовать проще, а мы плохо вошли в матч.
Во втором тайме сами добавили себе проблем, пропустив второй мяч. По количеству созданных моментов, считаю, преимущество было на нашей стороне. Но мы должны уметь играть при любом уровне сопротивления, в любую погоду и на любых полях — искусственных или натуральных. Поэтому нам есть о чем поговорить и над чем работать. Хотелось бы, чтобы мы могли усиливать игру со скамейки, но, к сожалению, сегодня этого не получилось, — заметил на пресс-конференции Игорь Осинькин.
Хет-трик Калмыкова
Костромской «Спартак» занимает второе место среди клубов ФНЛ, которые летом нас удивили.
Ринат Билялетдинов принял команду 25 мая, а уже 10 июля покинул свой пост, не проведя ни одного матча. Новым главным тренером красно-белых назначен бывший голкипер «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский. У него есть соответствующая лицензия.
Однако за тренировочный процесс будет отвечать не он, а новый старый наставник «Спартака» Евгений Таранухин. Специалист проработал в Костроме большую часть прошлого сезона, но на финише чемпионата с ним расстались. Теперь вернули.
Амур Калмыков — автор первого хет-трика в новом сезоне. От ног габаритного форварда красно-белых пострадал «КАМАЗ». В первом случае 32-летний футболист реализовал пенальти. Во втором — Анисимов среагировал на коварный удар Камилова с левой ноги с 10 метров. Мяч отскочил к Калмыкову, который первым же касанием жахнул под перекладину.
Третий гол «Спартак» забил в своем фирменном стиле. В четыре касания! Новичок команды Шамов выбил мяч далеко от ворот, Бугриев выиграл воздух и головой сделал скидку на ход Калмыкову. Амур, подработав мяч и опередив защитника, с правой мастерски пробил Анисимову под опорную ногу.
Челнинцы смогли лишь размочить счет. 3:1.
Гоцук принес «Арсеналу» волевую победу над «Текстильщиком»
Пальму первенства среди самых удивительных клубов Первой лиги в межсезонье удерживает «Текстильщик». В Иваново решили полностью пересобрать состав. В клубе отказались от футболистов и главного тренера Дмитрия Кириченко, которые выводили команду в ФНЛ.
За два дня «Текстильщик» объявил о подписании 21 игрока! Основу ивановцев теперь преимущественно составляют бывшие футболисты «Чайки». Тренировать их будет Дмитрий Пятибратов.
В воскресенье его пионеротряд пожаловал в Тулу к «Арсеналу» Дмитрия Гунько. И дал бой «оружейникам». До перерыва хозяева, по сути, ничего не создали у ворот Фадеева. Гости же забили гол в раздевалку! Джебов отпасовал Гуляеву, который почти от лицевой навесил в центр вратарской. Филев технично подрезал мяч в левый от себя угол.
«Арсенал» сравнял счет в середине второго тайма. Магомедов преобразовал навес Горбунова с фланга в классный удар головой — Фадеев был бессилен.
Через минуту опытнейший Гоцук наказал голкипера «Текстильщика» за неудачную игру на выходе — 2:1. И снова диспетчером выступил Горбунов!
Волевая победа «оружейников».
Виталий Айрапетов