Четыре воскресных матча завершат программу четвертого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 7 августа. Программа четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится четырьмя матчами в воскресенье. В этот день состоятся игры «Торпедо» — «Химки» (начало — в 15:00 мск), «Крылья Советов» — «Динамо» (17:30), «Ростов» — «Оренбург» и «Сочи» — «Пари Нижний Новгород» (обе начнутся в 20:00).

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 4, 7.08.2022, 15:00 Торпедо - Химки -

В первом матче дня встретятся столичное «Торпедо», вернувшееся в высший дивизион после семилетнего перерыва, и подмосковные «Химки», которые сохранили прописку в элите по итогам стыковых матчей. Перед воскресной встречей команды занимают соответственно 15-е и девятое места в турнирной таблице.

Для команд эта встреча станет первой в РПЛ. В Кубке России они встречались семь раз (две победы одержало «Торпедо», четыре — «Химки», одна встреча завершилась вничью). Также команды пять раз играли во втором по силе дивизионе российского футбола. Автозаводцы в этих играх одержали три победы, еще дважды была зафиксирована ничья.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 4, 7.08.2022, 17:30 Крылья Советов - Динамо -

Во втором матче дня занимающие 10-е место самарские «Крылья Советов» примут идущее шестым московское «Динамо». Прошлый сезон команды завершили на восьмой и третьей позициях соответственно. В воскресенье волжане и бело-голубые в 57-й раз в истории встретятся в матче чемпионата страны. Самарцы одержали 21 победу, динамовцы — 22, еще 13 раз победитель не был выявлен.

Прошлый матч между командами в Самаре завершился победой «Крыльев Советов» со счетом 5:2. При этом в прошлом сезоне самарская команда победила «Динамо» и в Москве, встреча завершилась со счетом 1:0. В матче не примет участие 17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который продолжает восстановление от левостороннего спонтанного пневмоторакса. У «Динамо» не сыграет полузащитник Арсен Захарян, который пропустит встречу из-за дисквалификации, футболист получил красную карточку в игре с воронежским «Факелом» (3:3).

Другие матчи дня

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 4, 7.08.2022, 20:00 Ростов - Оренбург -

Также в воскресенье «Ростов» на своем поле примет «Оренбург». Ростовская команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков в трех матчах, «Оренбург» с 3 очками располагается на 11-й позиции. В первых турах «Ростов» на выезде сыграл вничью с московскими «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2), а также дома победил «Химки» (1:0). «Оренбург» дома уступил «Крыльям Советов» (2:4) и победил екатеринбургский «Урал» (3:0), а на выезде уступил московскому «Спартаку» (1:4).

По итогам прошлого сезона «Оренбург» занял третье место в турнирной таблице первенства первого дивизиона. В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ команда победила «Уфу». «Ростов» по итогам прошлого сезона занял девятое место в РПЛ.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 4, 7.08.2022, 20:00 Сочи - Нижний Новгород -

Еще в одном матче тура «Сочи» дома сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Сочинская команда занимает пятое место, набрав 6 очков в трех турах. Команда из Нижнего Новгорода с 2 очками располагается на 12-й позиции.

Прошлая встреча команд в РПЛ в Сочи завершилась нулевой ничьей. На своем поле нижегородская команда оказалась сильнее, игра завершилась со счетом 1:0.