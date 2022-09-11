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19:42 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обыграл «Оренбург» и одержал свою самую крупную победу в чемпионатах страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 8:0 разгромил «Оренбург» в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, которая прошла в воскресенье на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, посетило 30 943 зрителя.

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Источник: ФК "Зенит"

Забитыми мячами отметились Вендел (3-я, 43-я, 68-я минуты), Иван Сергеев (17), Далер Кузяев (19) и Малком (29, 59). На 51-й минуте встречи защитник «Оренбурга» Александр Павловец забил мяч в свои ворота.

«Зенит» одержал самую крупную победу в своей истории за время выступления в чемпионатах страны. До этого самые крупные победы команды в национальных первенствах были одержаны в матчах против владивостокского клуба «Луч-Энергия» 5 октября 2008 года и московского «Торпедо» 9 августа 2014 года, обе встречи закончились со счетом 8:1. В чемпионате СССР самую крупную победу «Зенит» одержал в 1962 году над «Жальгирисом» (7:0). Также «Зенит» повторил рекорд по разнице забитых и пропущенных мячей в одном матче, в 2002 году петербургская команда со счетом 8:0 обыграла «Энкамп» из Андорры в матче отборочного раунда Кубка УЕФА. «Оренбург» потерпел самое крупное поражение за время выступления в РПЛ. До этого самые крупные поражения команда потерпела в матчах против «Сочи» 11 марта 2020 года и московского «Локомотива» 28 августа 2022 года, обе встречи закончились со счетом 1:5.

Самая крупная победа в истории РПЛ принадлежит «Сочи», который 19 июня 2020 года обыграл «Ростов» со счетом 10:1. До этого рекорд принадлежал «Локомотиву», который со счетом 9:0 победил «Уралан» из Элисты 3 ноября 2000 года.

«Зенит» и Оренбург" провели между собой семь матчей, во всех встречах победил клуб из Санкт-Петербурга. До этого самая крупная победа в личных матчах была одержана сине-бело-голубыми 15 июля 2020 года (4:1).

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 очка. «Оренбург» занимает 12-е место с 9 очками. В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с московским «Динамо» 17 сентября. «Оренбург» днем позже сыграет в гостях против «Пари Нижний Новгород».

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