«Зенит» обыграл «Оренбург» и одержал свою самую крупную победу в чемпионатах страны

«Зенит» одержал самую крупную победу в своей истории за время выступления в чемпионатах страны. До этого самые крупные победы команды в национальных первенствах были одержаны в матчах против владивостокского клуба «Луч-Энергия» 5 октября 2008 года и московского «Торпедо» 9 августа 2014 года, обе встречи закончились со счетом 8:1. В чемпионате СССР самую крупную победу «Зенит» одержал в 1962 году над «Жальгирисом» (7:0). Также «Зенит» повторил рекорд по разнице забитых и пропущенных мячей в одном матче, в 2002 году петербургская команда со счетом 8:0 обыграла «Энкамп» из Андорры в матче отборочного раунда Кубка УЕФА. «Оренбург» потерпел самое крупное поражение за время выступления в РПЛ. До этого самые крупные поражения команда потерпела в матчах против «Сочи» 11 марта 2020 года и московского «Локомотива» 28 августа 2022 года, обе встречи закончились со счетом 1:5.