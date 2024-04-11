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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Валерий Непомнящий: ЦСКА очень важно быть в тройке, а «Локомотиву» — нет

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал фаворита в предстоящем московском дерби «Локомотив» — ЦСКА и проанализировал игру обеих команд.

Локомотив
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Валерий Непомнящий: ЦСКА очень важно быть в тройке, а «Локомотиву» — нет | Источник: Чемпионат.com
Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 24, 13.04.2024, 19:30

Локомотив-ЦСКА-

«Футбол — это непредсказуемая игра. Но, для меня, ЦСКА является фаворитом в матче с “Локомотивом”. Потому что ЦСКА играет более стабильно. “Локомотив” же сейчас нервная команда, которая может играть отрезок матча блестяще, а другой период проваливать. Атаке ЦСКА удалось сыграть на уровне и забить четыре мяча в последнем матче, но для армейцев это большая редкость. При этом армейцы обычно пропускают на последних минутах, а “Локомотив” лучше играет вторые таймы. Поэтому у ЦСКА будут некоторые проблемы.

Я с самого начала сезона отдал чемпионство “Зениту”, поэтому не буду себе противоречить. ЦСКА очень важно быть в тройке, а “Локомотиву” — нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет 13 апреля в 19:30 мск на «РЖД Арене».

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