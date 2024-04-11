Валерий Непомнящий: ЦСКА очень важно быть в тройке, а «Локомотиву» — нет

«Футбол — это непредсказуемая игра. Но, для меня, ЦСКА является фаворитом в матче с “Локомотивом”. Потому что ЦСКА играет более стабильно. “Локомотив” же сейчас нервная команда, которая может играть отрезок матча блестяще, а другой период проваливать. Атаке ЦСКА удалось сыграть на уровне и забить четыре мяча в последнем матче, но для армейцев это большая редкость. При этом армейцы обычно пропускают на последних минутах, а “Локомотив” лучше играет вторые таймы. Поэтому у ЦСКА будут некоторые проблемы.



Я с самого начала сезона отдал чемпионство “Зениту”, поэтому не буду себе противоречить. ЦСКА очень важно быть в тройке, а “Локомотиву” — нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.