Краснодарский бразилец разжег пламя, Кордоба — потушил «Факел». «Быки» не дают чемпионской гонке умереть окончательно | Источник: ФК «Краснодар»

После рекорда посещаемости на игре с «Зенитом» (35 249 зрителей) на краснодарской арене хватало свободных мест. При желании это даже можно расценить как реакцию на похороны чемпионской интриги, в реанимацию которой мало кто верит. Математически она, конечно, еще жива, и пульс прощупывается, но как быть с психологией?

Рассуждения о том, что есть следующий матч, а впереди целых семь туров, — конечно, правильные. Вопрос — в реальной реакции. На болезненный проигрыш, общее уныние, наконец, на отсутствие дисквалифицированных Тормены и Черникова и удивительную для игры с «Факелом» схему с тремя центральными защитниками. Слишком много неизвестных для однозначных ответов.

И надо сказать, что сначала было грустно. И тихо. Что на трибунах, что на поле. Как не вспомнить слова Мурада Мусаева о том, что до «краснодарского футбола» в его истинном понимании еще очень много работы! Зато такие матчи — едва ли не идеальный тест на наличие лидерских качеств. Кто поднимет упавшее знамя и поведет партнеров за собой? На бумаге кандидатов хватало — от умницы Сперцяна до снайпера Кордобы, а заискрило в итоге на левом фланге.

Огня давал Виктор Са. Бразилец, у которого в прошлом сезоне была отчасти похожая история в «Ботафого». Эта команда не просто выпала из числа претендентов на титул — финишировала пятой. Так что определенный стрессовый опыт у вингера, который в текущей схеме превращается в латераля, имеется. А так как за одного битого двух небитых дают, то сдаваться Са не собирался.

Все голевые моменты первого тайма — его прямая заслуга. Сначала зимний новичок черно-зеленых выкатил мяч Сперцяну. Потом выдал крутое соло с не менее впечатляющим пасом в площадь ворот на Кордобу. Итог этих кавалерийских наскоков — промах в первом случае и немыслимое попадание в перекладину во втором. Когда же Са решил все сделать сам, гостей выручила штанга. Если добавить к этому перспективный удар Кастаньо, который заблокировал Квеквескири, первые 45 минут так и не дали ответа на вопрос: насколько успешно Гудиев заменяет в воротах «Факела» Беленова.

Как оказалось, Са пристреливался. Уже во втором тайме — после отскока от Альшина и аккуратного паса Кордобы — бразилец, что называется, исполнил. Почти скопировав свой первый удар (с более дальней дистанции), закрутил мяч в угол. Красиво вошел в историю, став автором 1000-го гола в истории «быков», и удостоился овации в момент своей замены.

Уже без него — в атаке с участием сразу трех джокеров (Ленини, Батчи и Баньяца) — наконец забил Кордоба. Но колумбиец коснулся мяча рукой, что не не ускользнуло от внимания ВАР и объявившего об отмене взятия ворот Кирилла Левникова. «Факел» оставался в игре, и, если бы не промах Аппаева, 100-й краснодарский матч не уследившего за форвардом Кайо был бы безнадежно испорчен. Но четвертой ничьей в четвертом матче краснодарцев и воронежцев не случилось.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-26991659&hd=2&id=456244431&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Юбиляр и его одноклубники отделались легким испугом, а разбушевавшийся — в хорошем смысле — Кордоба окончательно все успокоил. Отбор мяча у Мастерного, который сменил в перерыве травмировавшегося Калинина и удивительно беспечно сыграл в свой штрафной, — это момент для хит-парадов.