Кошмар для ЦСКА. Проиграли аутсайдеру и потеряли трёх звёзд перед «Спартаком»

ЦСКА — Ахмат — 1:2, видео, голы, обзор матча, статистика, составы, 20 апреля 2024 года, РПЛ, таблица чемпионата России | Источник: Чемпионат.com

ЦСКА потерпел первое поражение в РПЛ в 2024 году, а «Ахмат» впервые победил под руководством Магомеда Адиева. Сенсация в Москве.

В стартовый состав ЦСКА неожиданно не попал Акинфеев — с первых минут вышел Тороп. Перед самым началом игры главный тренер армейцев Владимир Федотов в эфире «Матч ТВ» так объяснил отсутствие в воротах капитана:

«Почему Тороп и Чалов в старте? Мы играли матч Кубка, там себя проявили. Здесь абсолютно нет никаких секретов. Мы всегда руководствуемся такими правилами. Оставить Акинфеева в запасе — нормальная ситуация. Посмотрите на напряженный график — это седьмая игра в течении месяца. И график становится лишь плотнее. Все получат игровую практику, нужна вовлеченность всех футболистов».

Для главного тренера «Ахмата», экс-игрока ЦСКА Адиева принципиальность матча со своей бывшей командой вряд ли была выше, чем была бы с любым другим соперником в этой ситуации. Под его руководством грозненцы проиграли два матча с общим счётом 1:9 и свалились в зону вылета. Реакцией Адиева стала смена тактики: «Ахмат» фактически отзеркалил схему армейцев и сыграл 5−4−1.

В равных составах ЦСКА владел мячом почти 80% времени, но никак не мог отыскать свободное пространство. Так и не пробил ни разу (за исключением заблокированного удара Облякова, который, к слову, при розыгрыше мяча активно смещался вправо) при игре 11 на 11, а «Ахмат» свою первую атаку после 10 минут встречи едва не завершил красивым голом. Садулаев открылся под кросс, Гаич отпустил оппонента, и вингер южан эффектно пробил через себя. Но мяч пролетел чуть выше цели. А на исходе трети первого тайма ЦСКА подвёл вышедший с капитанской повязкой Виллиан Роша. Бразилец совершил наступ на голеностоп того же Садулаева с продавливанием. Судья Шафеев показал жёлтую карточку, однако, посмотрев повтор, поменял решение и дал красную. Виллиан Роша даже не спорил — понимал, что невольно сделал грубый фол. Теперь бразилец пропустит дерби со «Спартаком», как, кстати, и получивший четвёртое предупреждение Файзуллаев.

Интересно, что даже в большинстве «Ахмат» играл до перерыва «вторым номером». Разве что стал выше встречать владеющих мячом армейцев. У ЦСКА поначалу ничего не поменялось, только сзади находились уже два центрбека, а не трио. Потом Федотов всё же разменял Мендеса на Дивеева. Голевых моментов не было вообще — настолько осторожным получался футбол. Ни одного удара в створ за 45+ минут ЦСКА с «Ахматом» так и не нанесли.

В начале второго тайма «Ахмат» хорошо возвращал себе мяч, поддавил и создал два сумасшедших момента с участием Садулаева. Передачи от фланговых игроков команды Адиева, прежде всего, Тодоровича превращались в большую проблему для обороны ЦСКА. В первом случае Садулаев зарядил в перекладину. Затем Лечи получил возможность свободно пробить из центра штрафной с 7−8 метров, но просто не попал по мячу. Красно-синим здорово повезло в этих эпизодах.

Ещё раз удача улыбнулась армейцам, когда на исходе часа матча они провели быструю атаку и мяч после касания Агапова и отскока попал в руку Гандри. Зимний новичок не успевал даже среагировать, тем не менее фол есть фол. Чалов хитро реализовал пенальти — переиграл голкипера Шелию на паузе. Интересно, что Федотов перед 11-метровым как раз готовил замену Фёдора. Нападающий, выведя ЦСКА вперёд, тут же ушёл с поля.

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Этот забитый мяч вывел армейцев на первое место в РПЛ по количеству голов. До тура ЦСКА делил по результативности первое место с «Зенитом» (по 43). После этого команда Федотова играла на удержание минимального преимущества, а «Ахмат» наступал крупными силами. Адиев выпустил мощного Конате, быстрого дриблёра Беришу. Гости раз за разом доставляли мяч в штрафную, однако хозяева держались. Тороп был хорош на выходах из ворот. Но за четверть часа до финала свежий атакующий дуэт южан сделал ответный гол. Гаич не заблокировал кросс Бериши, а Дивеев упустил Конате, который классно открылся и пробил головой.

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В концовке команда Адиева всё же дожала подуставших армейцев. Бериша подобрал отскочивший от Конате мяч и низом отправил его в штрафную, а Садулаев сыграл очень умно — не стал делать касание. Тороп явно не ожидал такого решения форварда, и мяч нырнул в сетку. Садулаев избежал офсайда из-за позиции Мойзеса, Дивеев же опять отпустил оппонента. Очень неудачный матч для защитника сборной России, который вдобавок заработал прямое удаление на 90-й минуте, нанеся сопернику удар по лицу ногой. Дивеев тоже посмотрит дерби со «Спартаком» с трибуны.

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