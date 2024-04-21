Футболисты «Спартака» разгромили «Ростов» в матче чемпионата России

Забитыми мячами в составе победителей отметились Даниил Хлусевич (16-я минута), Хесус Медина (54, 60, с пенальти), Кристофер Мартинс (76) и Тео Бонгонда (90+4). У проигравших отличился Егор Голенков (37). Перед пенальти главный тренер «Ростова» Валерий Карпин произвел замену вратаря, на поле вместо Сергея Песьякова вышел Никита Медведев. Для Карпина прошедший матч стал 300-м в РПЛ в качестве главного тренера.

Хлусевич открыл счет в матче после подачи со штрафного в исполнении Медины. Футболисты «Спартака» впервые в этом сезоне РПЛ сумели забить гол со стандарта. В игре с «Ростовом» за основную команду красно-белых дебютировал полузащитник Антон Рощин. Он стал первым футболистом 2005 года рождения в истории, сыгравшим за «Спартак».

«Ростов» потерпел первое поражение в РПЛ после зимней паузы, до этой встречи ростовчане провели пять матчей в национальном первенстве с момента возобновления, в которых одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. При этом подопечные Карпина уступили московскому ЦСКА в ответном матче ¼ финала «пути РПЛ» (0:2) в рамках кубка страны и опустились в «путь регионов».

«Спартак» одержал первую победу под руководством Владимира Слишковича, который на данный момент является исполняющим обязанности главного тренера. 14 апреля московский клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля. После этого «Спартак» провел ответный матч ½ финала «пути РПЛ» в Санкт-Петербурге против местного «Зенита» (0:0).