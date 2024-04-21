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22:59 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Спартака» разгромили «Ростов» в матче чемпионата России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 5:1 обыграл «Ростов» в гостевом матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону в присутствии 30 593 зрителей.

Ростов
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе победителей отметились Даниил Хлусевич (16-я минута), Хесус Медина (54, 60, с пенальти), Кристофер Мартинс (76) и Тео Бонгонда (90+4). У проигравших отличился Егор Голенков (37). Перед пенальти главный тренер «Ростова» Валерий Карпин произвел замену вратаря, на поле вместо Сергея Песьякова вышел Никита Медведев. Для Карпина прошедший матч стал 300-м в РПЛ в качестве главного тренера.

Хлусевич открыл счет в матче после подачи со штрафного в исполнении Медины. Футболисты «Спартака» впервые в этом сезоне РПЛ сумели забить гол со стандарта. В игре с «Ростовом» за основную команду красно-белых дебютировал полузащитник Антон Рощин. Он стал первым футболистом 2005 года рождения в истории, сыгравшим за «Спартак».

«Ростов» потерпел первое поражение в РПЛ после зимней паузы, до этой встречи ростовчане провели пять матчей в национальном первенстве с момента возобновления, в которых одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. При этом подопечные Карпина уступили московскому ЦСКА в ответном матче ¼ финала «пути РПЛ» (0:2) в рамках кубка страны и опустились в «путь регионов».

«Спартак» одержал первую победу под руководством Владимира Слишковича, который на данный момент является исполняющим обязанности главного тренера. 14 апреля московский клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля. После этого «Спартак» провел ответный матч ½ финала «пути РПЛ» в Санкт-Петербурге против местного «Зенита» (0:0).

Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Ростов» идет восьмым с 34 очками. Следующие матчи команды проведут 25 апреля — «Спартак» в гостях сыграет против ЦСКА, «Ростов» встретится на выезде с «Уралом». Игры пройдут в рамках 21-го тура, который был перенесен с середины марта из-за выборов президента России.

Ростов
1:5
Первый тайм: 1:1
Спартак
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