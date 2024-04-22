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20:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» поздравил бывшего тренера Карреру с юбилеем

«Спартак» опубликовал пост в своем Telegram-канале в честь юбилея бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

22 апреля итальянскому специалисту исполнилось 60 лет.

«Поздравляем с юбилеем бывшего тренера “Спартака”, выигравшего с командой чемпионат России 2016/17», — говорится в заявлении клуба.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 годы. Он первый в истории московского клуба иностранный специалист, которому удалось в своем дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России.

С марта этого года Каррера является главным тренером «Асколи». Ранее итальянец заявил, что готов возглавить «Спартак» в случае приглашения.

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