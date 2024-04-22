«Спартак» поздравил бывшего тренера Карреру с юбилеем

22 апреля итальянскому специалисту исполнилось 60 лет.

«Поздравляем с юбилеем бывшего тренера “Спартака”, выигравшего с командой чемпионат России 2016/17», — говорится в заявлении клуба.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 годы. Он первый в истории московского клуба иностранный специалист, которому удалось в своем дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России.