Губерниев назвал два российских клуба, которым симпатизирует

«В России все знают, что я симпатизирую московскому “Локомотиву” и королёвскому “Металлисту”. Роскошные команды, которые у меня в сердце», — приводит слова Губерниева News.ru.

По итогам 26 туров в чемпионате России на первое место в турнирной таблице вышел петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. «Краснодар», набравший 50 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (47 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Урал» и «Сочи».