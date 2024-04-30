«Это капут». Аршавин — о «голе-фантоме» ЦСКА в ворота «Балтики»

«Это капут. Там камера не поняла. Там показывали судью, кто там, Бобровский был? Там кусок поля показывали, его. И он, видно, ну, непонимающе смотрел на всех. А я думаю, все остальные на поле так же непонимающе смотрели на него. А он показывает, ну вот берите мяч, вот туда несите. Вот когда я говорю про реакцию футболистов, значит там ни у кого не было сомнений, что не гол. Но если и были, то они маленькие», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».