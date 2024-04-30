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14:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это капут». Аршавин — о «голе-фантоме» ЦСКА в ворота «Балтики»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о спорном голе нападающего ЦСКА Кирилла Глебова в матче 26-го тура чемпионата России с «Балтикой» (1:3).

Балтика
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«Это капут». Аршавин — о «голе-фантоме» ЦСКА в ворота «Балтики» | Источник: Чемпионат.com

Напомним, после удара Глебова многие засомневались, что мяч пересёк линию ворот, однако во время матча арбитр Ян Бобровский принял решение засчитать взятие ворот.

«Это капут. Там камера не поняла. Там показывали судью, кто там, Бобровский был? Там кусок поля показывали, его. И он, видно, ну, непонимающе смотрел на всех. А я думаю, все остальные на поле так же непонимающе смотрели на него. А он показывает, ну вот берите мяч, вот туда несите. Вот когда я говорю про реакцию футболистов, значит там ни у кого не было сомнений, что не гол. Но если и были, то они маленькие», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Балтика
3:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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