Расклады на вылет из РПЛ: «Сочи» почти отмучился, «Урал» вырвался в зону стыков | Источник: ФК «Урал»

РПЛ — «Сочи» почти точно на выход, а вот по остальным есть вопросы

С каждым туром команда Морено все ближе к вылету — проиграв свой матч в 27-м туре, «Сочи» вверил свою судьбу в руки соперников. Они на месте не стояли, и теперь для спасения южанам нужны 9 очков и сплошные поражения соперников. Учитывая, что в розыгрыше как раз 9 баллов, этот вариант смотрится фантастически.

А вот по поводу того, кто займет 15-ю строчку и вылетит, есть вопросы. «Урал» благодаря домашней победе над «Балтикой» выбился в стыки из зоны вылета, а калининградцы теперь идут 15-ми. Но разброс по очкам настолько мизерный, что в опасности сразу три команды. Любые ошибки «Факела» и «Урала» при успехе «Балтики» будет стоить коллективам дорого.

Будут ли они? Многое решится в следующем туре — «Урал» и «Факел» играют между собой. А в последнем туре у екатеринбуржцев ЦСКА на выезде, у воронежцев из тяжелых испытаний — «Локомотив». Так что без потерь очков вряд ли обойдется.

Ждать ли успех «Балтики»? Большая интрига. Оставшиеся туры (там «Динамо», «Ростов» и «Локомотив») намекают, что у калининградцев могут быть проблемы. Плюс коллектив Игнашевича продолжает борьбу за кубок, распыляя силы.

Чуть в большей безопасности «Пари НН» (29) и «Оренбург» (29). Но и они не застрахованы — любая потеря очков при успехе нижестоящих команд будет означать стыки, а в исключительных случаях еще и 15-е место. Календарь у нижегородцев и оренбуржцев непростой — у одних встречи с ЦСКА и «Крыльями», у других с «Локомотивом» и «Спартаком». Есть подозрение, что потеря очков почти неизбежна, а значит, участники стыков могут меняться практически каждый тур.

Первая лига — настоящая битва за прямые путевки

В первой лиге ситуация ничуть не спокойнее, чем в стыковых матчах РПЛ. За выход в элиту поборются как минимум три команды. Еще две, скорее всего, зарубятся за четвертое место.

В топ-3 ни у кого нет железного отрыва. Идущие первыми «Химки» (57 очков) лишь на два балла опережают махачкалинское «Динамо» (55). Следом за ними идет «Акрон» (53), и, так как в розыгрыше еще 12 очков, ситуация может измениться радикально.

Некоторая ясность может наступить уже в 31-м туре — «Химки» и «Динамо» играют между собой в Махачкале. Победитель этого матча сделает мощную заявку на победу в первой лиге и автоматический выход в РПЛ. А в следующем матче после этого «Динамо» примет «Акрон», и итоги этой игры ситуацию в тройке могут зафиксировать окончательно.

За четвертое место поборются «Арсенал» (48) и «Родина» (46). Между собой они уже сыграли вничью (1:1) в прошлом туре, так что туляки в оставшихся четырех турах могут рассчитывать только на себя. А «Родина» — на себя и на ошибку «Арсенала». Случится ли она? В предпоследнем туре команда Сторожука будет играть с «Акроном», так что шансы есть. Но и «Родине» надо быть осмотрительней — у нее в предпоследнем туре «Динамо» на выезде. Видимо, по результатам этих двух матчей и сложится финальная четверка.