Чалов едет в ПАОК. В чем логика перехода в более слабый чемпионат? | Источник: Спорт-Экспресс

Чалов уезжает. В этом нет сенсации. Вызов с зимнего сбора в кабинет Евгения Гинера и последовавшее продление истекающего контракта всего на полгода ясно дали понять, насколько серьезно форвард ЦСКА настроен покинуть РПЛ. Да, совсем не уважить президента красно-синих Федор, наверное, не мог — авторитет Гинера слишком высок, чтобы пригласить футболиста на личные переговоры и услышать отказ. Но дополнительные шесть месяцев соглашения и отступные в три миллиона евро — это максимальный компромисс, на который был готов пойти Чалов.

Так что трансфер максимально ожидаем. А вот куда — удивительно. Даже после некоторого падения уровня РПЛ в Греции чемпионат все равно остается слабее. Об этом, например, говорил Алан Дзагоев, признаваясь, что даже не в лучше физической форме вполне мог бы там выдерживать интенсивность.

Так что же двигало Чаловым? Вероятно, в первую очередь именно желание уехать во что бы то ни стало. Хоть куда. Возможно, он таким образом хочет вырваться из золотой клетки? Считает, что из ПАОК потом будет проще перебраться в более серьезную европейскую лигу, чем из ЦСКА? В том числе по политическим причинам? Но примеры Захаряна, Кузяева, затем Сафонова доказывают, что трансфер в топ-чемпионат вполне возможен и из РПЛ.

Или Федор почувствовал, что ему нужны свежие эмоции, новый вызов? Перезагрузиться, выйти из зоны комфорта. Он уже пробовал это, переходя в «Базель», и остался доволен. Пусть даже уровень чемпионата Греции немного уступает, но сам ПАОК вполне силен — чемпион страны. И по цене состава на сайте Transfermarkt не так далеко отстает от ЦСКА — 78 миллионов евро против 92. А с переходом россиянина (его оценивают в 11 миллионов евро) клубы поменяются местами.

Понятно, что привлекают и еврокубки. ПАОК скоро стартует в Лиге чемпионов матчами с боснийским «Борацем». Правда, до группы в главном клубном турнире, да и во второй по значимости Лиге Европы, пока далеко, но это все равно лучше, чем ничего.

Чалову — 26. Возраст для покорения Европы критический. Пока этот трансфер вызывает большие вопросы и сомнения. Но доверимся выбору Федора, он наверняка все тщательно взвесил, советовался с мудрыми людьми. Возможно, именно ПАОК окажется тем трамплином, с которого форвард прыгнет в топ-чемпионат.