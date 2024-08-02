Зиньковский — о ситуации с Соболевым: это его жизнь, его выбор
Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский не стал комментировать скандальную ситуацию вокруг нападающего Александра Соболева.
Спартак
Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский не стал комментировать скандальную ситуацию вокруг нападающего Александра Соболева.
«Как реагирую? Это его жизнь, его выбор — я не буду ничего комментировать», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».
Ранее форварда отстранили от тренировок с основным составом «Спартака». При этом в СМИ появлялась информация о том, что Соболев может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.