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19:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Зиньковский — о ситуации с Соболевым: это его жизнь, его выбор

Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский не стал комментировать скандальную ситуацию вокруг нападающего Александра Соболева.

Спартак
Зиньковский — о ситуации с Соболевым: это его жизнь, его выбор | Источник: Чемпионат.com

«Как реагирую? Это его жизнь, его выбор — я не буду ничего комментировать», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

Ранее форварда отстранили от тренировок с основным составом «Спартака». При этом в СМИ появлялась информация о том, что Соболев может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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