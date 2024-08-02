Зиньковский — о ситуации с Соболевым: это его жизнь, его выбор | Источник: Чемпионат.com

«Как реагирую? Это его жизнь, его выбор — я не буду ничего комментировать», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

Ранее форварда отстранили от тренировок с основным составом «Спартака». При этом в СМИ появлялась информация о том, что Соболев может продолжить карьеру в петербургском «Зените».