«Спартак» Станковича еще не идеален. Красно-белых остановил «автобус» «Ахмата» | Источник: Спорт-Экспресс

Символические удары по мячу в этом сезоне на домашних матчах «Спартака» получаются легендарными. Неделю назад его выполнял Олег Романцев. В это воскресенье — Ринат Дасаев и олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. А Деян Станкович, которого в этот раз у скамейки напутствовал Никита Симонян, снова произвел в стартовом составе две замены. И если выход Литвинова в центре обороны был вызван травмой Чернова, то появление Денисова вместо Хлусевича — точечная ротация.

Естественно, постепенно привыкающие к хорошему болельщики красно-белых ждали продолжения победного банкета. Только «Ахмат» после домашних 0:5 от «Локомотива» предстал совсем другой командой, чем в прошлом туре. Как по форме — перестроившись на схему с тремя центральными защитниками (и впервые сыгравшим в этом чемпионате Жировым), так и по содержанию. В прошлом сезоне такие метаморфозы с грозненцами уже случались, ведь их серии из пяти побед (включая выигрыши у ЦСКА и «Краснодара») предшествовали унизительные 1:7 в матче с «Балтикой».

Максимальная плотность, высочайший уровень сопротивления и отработка каждого эпизода до конца — все это максимально осложняло «Спартаку» жизнь. А если попробовать расшифровать жесты Магомеда Адиева у бровки — тренер напоминал игрокам, насколько важно сохранять максимальную плотность при перестроениях. При этом — на взгляд со стороны — придраться к действиями «Ахмата» в обороне было сложно. Да, впереди у гостей до перерыва ничего не получалось (ноль ударов за 45 минут), но и красно-белые недалеко ушли.

По числу выстрелов и попаданиям в створ математически все смотрелось более-менее прилично. По сути — ни одна из этих атак не имела высоких шансов принести результат. Если бы Угальде после паса Бонгонды из центра штрафной ударил чуть сильнее и точнее — всего лишь сослагательное наклонение. Против классического оборонительного автобуса, с которыми «Спартак» в этом сезоне еще не сталкивался, не был привычно заметен даже Барко, который, казалось, умеет все. Но выяснилось, что у Станковича в запасе был план «Б». Причем совсем не банальный.

Формально Маркиньос вышел вместо Зиньковского. Но если с «Крыльями» это была перестановка строго по позиции, то сейчас бразилец скорее выполнял роль правого инсайда, На пару с Барко они по ситуации брали на себя роль «десятки», а за счет смещений перегружали полуфланги. Причем левее периодически уходил Угальде, растягивая оборону и давая больше пространства Виллиану Жозе. Экс-форвард «Бетиса» пока не набрал оптимальные кондиции, однако показал, какие его сильные стороны можно использовать. А именно — умение зацепиться за мяч, сыграть на партнера или выступить адресатом навесов в штрафную.

«Ахмату» потребовалось какое-то время, чтобы разобраться во всех этих хитросплетиях. Однако воспользоваться непродолжительной растерянностью соперника красно-белым не удалось, после чего все вернулось к типичной для первого тайма картине. Важное отличие — грозненцы стали чаще и по-настоящему остро огрызаться. Чего стоят пара моментов с участием Богосаваца. Перекроенная схема хозяев была «Ахмату» в чем-то на руку, потому как после ухода Пруцева количество полузащитников с должными оборонительными навыками сократилось до одного Умярова.

Зато чистых форвардов на последних минутах после выхода Мелешина вместо Бонгонды стало сразу трое. И количество могло перерасти в качество, когда оборону вспорол пас Литвинова, а Мелешин выкатил Виллиану. Убойнее позиций, кажется, не бывает, однако мяч остановил голова Адамова. «Ахмат» третий раз подряд добился в Тушине нулевой ничьей, а «Спартак» упустил возможность сравняться по набранным очкам с «Динамо» и «Локомотивом».