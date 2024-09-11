Незабываемое шоу с легендами «Спартака»! Команды Романцева и Станковича выдали зрелище

Во второй половине Аленичев, видимо, подумал: так, ну голевую передачу я отдал, пора и забить. И точно в девятку замкнул прострел. Знаете, кто ему ассистировал? Веллитон! Может, реально ему контракт дать хотя бы до зимы? У Довбни не было ни малейшего шанса на спасение. Зато через несколько минут он не дал отличиться Юрану при выходе один на один.