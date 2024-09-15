«Спартак» сам у себя украл победу. Всё испортил нелепый автогол Литвинова

«Спартак» повёл — «Динамо» осмелело. Эмоций на поле стало ещё больше. Команда Хасанби Биджиева при развитии атак делала акцент на фланги. Несколько острых атак хозяева организовали с участием левого латераля Сандрачука, но правша терял драгоценные секунды, подрабатывая мяч под удобную ногу, и терял темп для передач. А однажды выходил почти один на один под острым углом, но слабо проткнул мяч с правой — прямо в руки Максименко. Тем не менее до перерыва «Динамо» отыгралось. Этот гол во многом заслуга Глушкова (того самого уроженца Санкт-Петербурга, который признавался после кубкового матча команд, что всегда болел против «Спартака»): хавбек ушёл от Бабича и Умярова, а завершилась атака тем, что Литвинов срезал мяч в собственные ворота. Курьёзный автогол.