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«Спартак» сам у себя украл победу. Всё испортил нелепый автогол Литвинова

Матч в Махачкале завершился вничью, хотя в концовке красно-белые играли 11 на 10.

Источник: SPARTAK.COM

«Спартак» снова не сумел обыграть махачкалинское «Динамо». Теперь — в РПЛ. Встреча в Дагестане завершилась вничью, хотя хозяева доигрывали вдесятером.

В Махачкале в стартовом составе «Спартака» вышел Маркиньос — летний новичок играл на позиции левого полузащитника. Деян Станкович продолжает верить в бразильца, которого привёл из «Ференцвароша», в отличие, например, от его соотечественника Виллиана Жозе. Но в дебюте игры Маркиньос и его партнёры больше думали об обороне. «Динамо» агрессивно начало домашний матч, высоко встречало красно-белых и пыталось атаковать на скорости.

Впрочем, довольно быстро «Спартак» перевёл игру в нужное русло. Команда Станковича забрала мяч и хорошо двигала его в позиционных атаках — москвичи использовали преимущество в индивидуальном мастерстве своих футболистов. Подстройка работала, правда, голевых моментов «Спартак» до середины первого тайма не создавал. Мяч в основном гулял между штрафными. Мощная рубка была в центре поля.

Но на 20-й минуте «Спартак» забил первым же ударом по воротам! Ключевое действие в этой атаке — возврат мяча Умяровым на чужой трети поля. Бонгонда получил возможность беспрепятственно навесить, Медина прострелил вдоль ворот, а Угальде здорово сыграл на опережение и положил свой пятый мяч в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» повёл — «Динамо» осмелело. Эмоций на поле стало ещё больше. Команда Хасанби Биджиева при развитии атак делала акцент на фланги. Несколько острых атак хозяева организовали с участием левого латераля Сандрачука, но правша терял драгоценные секунды, подрабатывая мяч под удобную ногу, и терял темп для передач. А однажды выходил почти один на один под острым углом, но слабо проткнул мяч с правой — прямо в руки Максименко. Тем не менее до перерыва «Динамо» отыгралось. Этот гол во многом заслуга Глушкова (того самого уроженца Санкт-Петербурга, который признавался после кубкового матча команд, что всегда болел против «Спартака»): хавбек ушёл от Бабича и Умярова, а завершилась атака тем, что Литвинов срезал мяч в собственные ворота. Курьёзный автогол.

Станкович отреагировал на происходящее двойной заменой в перерыве. Очевидно, сербского тренера никак не мог устраивать тот факт, что его команда всего однажды за тайм попала в створ. Вместо Хлусевича и Медины вышли Абена с Мартинсом. Любопытно, что после всех перестроений на правый фланг обороны передвинулся Литвинов. Но это, конечно, для контроля контрвыпадов, а не усиления атаки через рывки флангового защитника вперёд.

В течение 20 минут «Динамо» очень эффективно работало без мяча, поэтому у «Спартака» по-прежнему не было голевых моментов. Вдобавок каждый заброс хозяев вперёд создавал напряжение в обороне красно-белых. Но потом Мартинс отыскал пасом в убойной позиции Маркиньоса. Как бразилец не забил в пустой угол — просто невероятно! Любимчик Станковича умудрился попасть в Пальцева, так что новичок сборной России записал на свой счёт яркий сейв (заблокированный удар).

«Спартаку» не хватало и привычной остроты от Барко. При игре в равных составах у аргентинца был только один заблокированный удар и один пас под удар со стандарта. В конце концов Станкович поднял со скамейки Николсона, правда, и поменял форварда — подуставшего Угальде. За 10 минут до конца мяч всё же влетел в сетку ворот Волка, но эту атаку испортил Бонгонда, выпустивший мяч за пределы поля. Бесспорное судейское решение, хотя обидное для красно-белых.

В концовке за «Спартак» дебютировал Мангаш. Именно на нём заработал нелепое удаление хавбек «Динамо» Мрезиг, подаривший сопернику мяч на своей половине и сфоливший, чтобы не пропустить выход один на один. Вдесятером команда Биджиева отбивалась как могла от финального штурма красно-белых. У москвичей были шансы забить после углового и дальнего удара Умярова. Не повезло. В итоге «Спартак» превзошёл «Динамо» по ударам — 13:7, но так и уступил по попаданиям в створ (1:2).

Анатолий Романов

Динамо Мх
1:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
15.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Деян Станкович
Голы
Динамо Мх
Руслан Литвинов
36′
Спартак
Манфред Угальде
20′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
90′
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
72
Александр Сандрачук
89′
71
Ян Дапо
77
Темиркан Сундуков
51′
62′
13
Сослан Кагермазов
90+3′
90′
10
Джавад Хоссейннеджад
74′
9
Ражаб Магомедов
7
Абакар Гаджиев
89′
28
Сердер Сердеров
25
Гамид Агаларов
74′
19
Кирилл Зинович
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
75′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
19
Хесус Мануэль Медина
46′
14
Миенти Абена
82
Даниил Хлусевич
46′
35
Кристофер Мартинс
8
Маркиньос
68′
17
Антон Зиньковский
9
Манфред Угальде
78′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
69′
87′
29
Рикарду Мангаш
Статистика
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
14
Фолы
22
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти