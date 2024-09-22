Дерби — огонь! «Спартак» был хорош, Маухуб чудом все не испортил, а Тюкавин сделал разницу

«Динамо» терпело, играя в крайне непривычный для себя футбол: без владения, под высоким прессингом и ставкой на быстрые контратаки. Опять же, все это было ожидаемо, но при такой модели важна реализация. А с этим возникали проблемы — моменты-то были. Например, покати Артур на Тюкавина, и к перерыву «Спартак» не факт, что вел бы в счете. Конечно, он в первом тайме выглядел лучше и более структурно, но оставлял сопернику неплохие шансы. Которыми «Динамо» не пользовалось.