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Дерби — огонь! «Спартак» был хорош, Маухуб чудом все не испортил, а Тюкавин сделал разницу

Триллер тура.

Источник: Спорт-Экспресс

Давайте честно: у этого дерби изначально не было шансов на то, чтобы пройти скучно, без голов и зашкаливающего количества атак. Но реальность все равно превзошла ожидания.

Марцел Личка уже настрадался из-за отсутствия разрушителей в центре поля (Чавес и Лаксальт по-прежнему недоступны) и в матче с «Ахматом» убедился, чем это грозит. Но к «Спартаку» не стал изобретать антикризисное решение и снова выставил тройку Фомин — Бителло — Карраскаль.

Из других сюрпризов — появление Маричаля на левом фланге обороны, а также возвращение в старт Нгамале — сразу после восстановления от травмы.

План Деяна Станковича читался так же, как состав «Спартака» (в который после дисквалификации вернулся Зобнин). Никакого низкого блока у соперника, распахнутый центр и минимальная плотность в финальной трети — идеальные условия для команды серба. И возможность выкрутить до предела атакующий потенциал. Даже если все с самого начала пошло не так.

Нужно отметить старт в исполнении «Динамо»: могли пропустить в первой же атаке, но выстояли и выжали максимум из контрвыпада. Бителло разогнал атаку передачей на Нгамале, тот не затормозил атаку, хотя обработал мяч не в темп, а Тюкавин безупречно ее завершил — второй тур подряд.

Проблема Лички в том, что 1:0 на 3-й минуте для его команды — это вообще не преимущество, учитывая, сколько она пропускает в последних матчах. В «Спартаке» это отлично понимали, поэтому не стали ничего менять, а спокойно провели пару классических подходов и уже к середине тайма вели в счете. Причем по делу.

Показательно, что Угальде вообще не понадобился никто из партнеров, чтобы отыграться в «стенку» (помог Карраскаль) и сравнять. Медина тоже сработал очень качественно на очень ограниченном пространстве: доработал сложный эпизод до конца, прострелил и заработал пенальти для Барко.

«Динамо» терпело, играя в крайне непривычный для себя футбол: без владения, под высоким прессингом и ставкой на быстрые контратаки. Опять же, все это было ожидаемо, но при такой модели важна реализация. А с этим возникали проблемы — моменты-то были. Например, покати Артур на Тюкавина, и к перерыву «Спартак» не факт, что вел бы в счете. Конечно, он в первом тайме выглядел лучше и более структурно, но оставлял сопернику неплохие шансы. Которыми «Динамо» не пользовалось.

Ключевой вопрос второго тайма — сколько еще выдержит команда Станковича в таком темпе? Стартовые 45 минут дались очень непросто, но, даже ведя в счете, хозяева продолжали душить «Динамо» на каждом участке поля. Хоть и не так интенсивно, как до перерыва.

Личка попытался встряхнуть игру свежими Кутицким и Маухубом. Но стало только хуже: марокканец вышел настолько заряженным, что схватил две желтые карточки за три минуты. Возможно, вторую можно было и не показывать, но, во-первых, основания точно были: форвард «рисовал» фол в штрафной. Во-вторых, первоочередно вопросы нужно задавать игроку, а не арбитру. Маухуб выходил переворачивать игру, но удалился через три минуты — за недовольство решением судьи и симуляцию.

Казалось, концовка испорчена: «Динамо» и в равных составах выглядело хуже. Но в меньшинстве неожиданно взбодрилось — и исполнило трюк «Спартака» из матча с «Рубином»! То, что сотворил Тюкавин в голевой атаке, достойно громких и продолжительных аплодисментов: обработка мяча, ювелирный дриблинг вместо скидки под удар и хладнокровное завершение. В 22 года это уже не вундеркинд, подающий надежды, а готовый топ-форвард — который на старте сезона жертвует результативностью ради игры на команду, а в больших матчах в одиночку делает разницу и вытаскивает «Динамо» в безнадежной ситуации.

Обидно ли «Спартаку»? Конечно. Повезло ли, что Гладышев простил в самой концовке? Естественно, да!

Команда Станковича была хороша, но дерби нужно играть до конца — как бы удачно все ни складывалось на поле.

Леонид Волотко

Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
22.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Марцел Личка
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Эсекиэль Барко)
7′
Эсекиэль Барко
23′
Динамо
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
3′
Константин Тюкавин
90+5′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
53′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
19
Хесус Мануэль Медина
80′
9
Манфред Угальде
47
Роман Зобнин
65′
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
47′
97
Даниил Денисов
77
Тео Бонгонда
77′
29
Рикарду Мангаш
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
18
Николас Маричаль
5
Милан Майсторович
10
Бителло
56′
70
Константин Тюкавин
6
Роберто Фернандес
72′
84′
3
Фабиан Бальбуэна
8
Хорхе Карраскаль
68′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
89′
77
Денис Макаров
13
Николя Муми Нгамале
84′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
68′
14
Эль Мехди Маухуб
71′
74′
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
18
Фолы
18
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь