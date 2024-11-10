«Крылья Советов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. ЦСКА заработал 24 очка и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.