Стало известно, когда Карпин возглавит «Динамо»

«Динамо» объявит о назначении Валерия Карпина на пост нового главного тренера до 16 июня. В этот день команда выйдет из отпуска и приступит к тренировкам. 17 июня игроки пройдут медосмотр", — указано в сообщении.
Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу нынешнего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.
6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.
19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.