Губерниев предположил, до какого возраста сможет играть 36-летний Дзюба

«Мне кажется, что Дзюба может не просто добегать до 40 лет, а прямо доиграть. Каков молодец‑то! То есть этот Дзюба может при соответствующих требованиях к себе и при отсутствии травм одним сезоном не ограничиться. Я думаю, что его может хватить на два‑три года», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».