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«Умирать в каждой игре». Карпин пообещал не разочаровать фанатов «Динамо»

Карпин пообещал максимальную самоотдачу от игроков «Динамо» в каждом матче.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, занявший аналогичный пост в московском «Динамо», заявил, что намерен привить «бело-голубым» агрессивный футбол с максимальной самоотдачей игроков.

В пятницу ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк в прямом эфире объявил о назначении Карпина на пост главного тренера «Динамо». Специалист подписал контракт до лета 2028 года и будет совмещать посты в клубе и сборной России.

«Это интересный спортивный проект. Задачи у клуба, у нашего тренерского штаба и у меня лично совпадают. Клуб давно без трофея, приложим все силы, чтобы это случилось», — сказал Карпин в интервью, опубликованном в официальном Telegram-канале «Динамо».

«Мы хотим видеть такой же футбол, какой мы видим в сборной. У нас будет интенсивный прессинг, интенсивный возврат в оборону, интенсивное выбегание в атаку. Агрессия — не в плане того, чтобы кого-то бить, а агрессивная игра и в атаке, и в обороне. Это значит нацеленность на ворота», — подчеркнул специалист.

Также Карпин пообещал, что у болельщиков не будет претензий к самоотдаче команды: «Болельщикам я могу сказать только одно: в каждой игре команда будет пытаться выигрывать, будет “умирать”, претензий по желанию, по самоотдаче точно не будет. Результат в футболе часто зависит от многих факторов, но, мне кажется, для болельщика важно, когда футболисты за свой клуб готовы жизнь отдать».

В последней товарищеской игре сборной России против команды Белоруссии (4:1) все четыре гола команды Карпина забил форвард «бело-голубых» Ярослав Гладышев.

«Ничего такого с ним не делали. Доволен его отношением в течение всего сбора, отношением в игре. Думаю, вряд ли будет четыре в каждой игре получаться, важнее то, как он играл», — считает Карпин.