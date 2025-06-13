«Умирать в каждой игре». Карпин пообещал не разочаровать фанатов «Динамо»

Также Карпин пообещал, что у болельщиков не будет претензий к самоотдаче команды: «Болельщикам я могу сказать только одно: в каждой игре команда будет пытаться выигрывать, будет “умирать”, претензий по желанию, по самоотдаче точно не будет. Результат в футболе часто зависит от многих факторов, но, мне кажется, для болельщика важно, когда футболисты за свой клуб готовы жизнь отдать».