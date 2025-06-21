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Стало известно, сыграет ли «Торпедо» в следующем сезоне РПЛ

Московское «Торпедо» сыграет в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на то, что против владельца клуба Леонида Соболева и гендиректора черно-белых Валерия Скородумова возбудили уголовное дело, передает «Первый спорт» со ссылкой на источник.

Источник: ФК "Торпедо" Москва

18 июня в офисе клуба и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. 19-го числа они были доставлены в отделение полиции для проведения необходимых следственных мероприятий. Соболев отказался давать показания в ходе допроса.

19 июня стало известно, что против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

21 июня Соболев и Скородумов были отправлены в СИЗО.