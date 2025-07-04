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Глебов обратился к болельщикам «Динамо»: «Это неправильно. Больше такого не повторится»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов обратился к болельщикам бело-голубых после победы над сербским «Партизаном» (3:1) в матче Братского кубка.

Источник: Sport24

Сегодня, 4 июля, динамовцы выиграли со счетом 3:1 благодаря голам Макарова, Фомина и Степанова.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков. Спасибо им, что пришли на стадион. Сегодня мы, к сожалению, нарушили нашу традицию и не подошли к нашей трибуне. Это неправильно. Прошу их не расстраиваться. В следующий раз такого не повторится. Сейчас у нас сборы и, как я уже говорил, у первой группы были восстановительные мероприятия, а у второй сразу же начиналась восстановительная тренировка, это часть нашего тренировочного процесса на сборах. Поэтому, к сожалению, не получилось сделать так, как мы делаем всегда после игр. Хотел бы еще раз поблагодарить болельщиков. Ждем всегда их на наших играх и на первом домашнем матче с “Балтикой”! — заявил Глебов в интервью Metaratings.ru.

Следующий товарищеский матч «Динамо» проведет против грозненского «Ахмата» 8 июля.