Глебов обратился к болельщикам «Динамо»: «Это неправильно. Больше такого не повторится»

«Хочу поблагодарить наших болельщиков. Спасибо им, что пришли на стадион. Сегодня мы, к сожалению, нарушили нашу традицию и не подошли к нашей трибуне. Это неправильно. Прошу их не расстраиваться. В следующий раз такого не повторится. Сейчас у нас сборы и, как я уже говорил, у первой группы были восстановительные мероприятия, а у второй сразу же начиналась восстановительная тренировка, это часть нашего тренировочного процесса на сборах. Поэтому, к сожалению, не получилось сделать так, как мы делаем всегда после игр. Хотел бы еще раз поблагодарить болельщиков. Ждем всегда их на наших играх и на первом домашнем матче с “Балтикой”! — заявил Глебов в интервью Metaratings.ru.