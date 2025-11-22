Акинфеев попал в стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев впервые с октября попал в стартовый состав команды и сыграет в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.
Игра пройдет в субботу и начнется в 16:45 мск.
Акинфееву 39 лет, он получил травму голеностопа в матче со «Спартаком» в 11-м туре РПЛ (3:2) и был заменен по ходу второго тайма, игра прошла 5 октября. С того момента ворота армейцев защищал Владислав Тороп.