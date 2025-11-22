Акинфеев попал в стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.85
П2
1.83
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Чайка
0
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
64.00
X
9.00
П2
1.60
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
11.50
X
1.45
П2
6.00
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.12
П2
2.94
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.55
П2
3.25
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.89
П2
2.74
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.23
П2
2.31
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.12
П2
3.95
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.58
П2
3.06
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.12
П2
4.28
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.74
П2
2.17
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.85
П2
2.00
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.04
П2
4.93
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.67
П2
3.85
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.37
П2
3.70
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.16
П2
7.05
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.63
X
3.74
П2
1.83
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.45
П2
7.23
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.79
П2
3.30
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.31
П2
2.63
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.47
П2
2.03
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.82
П2
2.06
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.71
П2
2.46
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.80
П2
2.66
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.27
П2
3.36
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.33
П2
7.80
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Акинфеев попал в стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»

Он не играл с 5 октября.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев впервые с октября попал в стартовый состав команды и сыграет в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

Игра пройдет в субботу и начнется в 16:45 мск.

Акинфееву 39 лет, он получил травму голеностопа в матче со «Спартаком» в 11-м туре РПЛ (3:2) и был заменен по ходу второго тайма, игра прошла 5 октября. С того момента ворота армейцев защищал Владислав Тороп.

