Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.40
П2
1.54
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
2
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
9.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
1
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.00
П2
100.00
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Мусаев раскрыл планы «Краснодара» на зимнюю паузу

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, где «быки» планируют проводить зимние сборы.

Источник: Sport24

«Сборы будут с 13 января. Мы собираемся в Объединенных Арабских Эмиратах, будем в двух городах — часть сбора будет в Дубае, часть — в Абу-Даби. Планируем принять участие в традиционном турнире, в котором играли в прошлом году. Вроде бы, все к этому идет. Должны, наверное, скоро объявить.

22 февраля возвращаемся обратно. Думаю, шесть-семь матчей планируем сыграть за это время», — заявил Мусаев на пресс-конференции после победного матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:2).

«Краснодар» ушел на зимний перерыв, занимая первую строчку в таблице РПЛ.