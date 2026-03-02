Ричмонд
В «Пари НН» раскрыли подробности ухода Боселли: «Мыслями он был уже не у нас в клубе»

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев в разговоре с «СЭ» объяснил переход полузащитника Хуана Боселли в «Краснодар».

Источник: ФК "Краснодар"

«Боселли не хотел продлеваться. Хуан просил нас его отпустить. Он хотел играть в клубе-лидере. После завершения первой части сезона он уехал из Нижнего Новгорода и сдал квартиру. Мыслями он был уже не у нас в клубе. Футболист не приехал на УМО в Москву, за что мы его оштрафовали. Затем возобновились переговоры с “Краснодаром”. Продать Боселли — непростая история, но и не продать было бы плохо. Конкретное предложение по нему было только от “Краснодара”, — сказал Карасев “СЭ”.

За «Пари НН» Боселли провел 75 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 4 результативные передачи.