ЦСКА спас от поражения нелепый гол, но очки снова потеряны: теперь о месте в тройке придется забыть?

ЦСКА снова теряет очки в РПЛ! На прошлой неделе армейцам оказался не по зубам «Сочи» (0:1), а 18 апреля в 25-м туре команда Челестини не смогла справиться с «Крыльями».
Первая половина матча в Самаре выдалась довольно скучной. Мы увидели много навесов и забросов и по 4 удара с каждой стороны. Однако выстрелов в створ так и не дождались.
Скуку развеял разве что гол Энрике Кармо, который, впрочем вскоре справедливо отменили после просмотра VAR: ударив головой, Кармо попал себе в руку и лишь от нее мяч влетел в ворота.
Зато во втором тайме стало намного интереснее!
Хозяева начали играть заметно активнее и уже на 65-й минуте абсолютно по делу вышли вперед. Кстати, благодаря голу воспитанника ЦСКА — Максима Олейникова. После паса Витюгова Олейников убежал в отрыв, круто раскачал защитника и покатил в дальний угол — справиться с таким точным ударом Владислав Тороп не смог.
Впрочем, радовались самарцы недолго. Спустя всего 10 минут ЦСКА сравнял счет.
Гол получился довольно нелепым. Матвей Кисляк классно вырезал передачу в штрафную, но замкнуть ее никто так и не смог. Ближе всех к мячу оказался Мусаев, однако до него он так и не дотянулся, чем смутил Сергея Песьякова. В итоге мяч запрыгнул в дальний угол.
Этот гол спас ЦСКА от поражения. Но едва ли улучшил настроение команде и болельщикам. В двух последних матчах с аутсайдерам из последней четверки РПЛ армейцы набрали всего очко. И теперь рискуют пропустить вперед «Спартак» в турнирной таблице.
О месте в тройке, похоже, и вовсе придется забыть. За 5 туров до конца отрыв от «Локомотива», идущего третьим, увеличился до 5 очков.
Автор: Богдан Горбунов
Сергей Булатов
Фабио Челестини
Иван Олейников
(Максим Витюгов)
65′
Матвей Кисляк
(Иван Обляков)
75′
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
65′
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
23
Никита Чернов
70′
47
Сергей Божин
19′
77
Ильзат Ахметов
76′
14
Михайло Баньяц
90+1′
8
Максим Витюгов
84′
20
Кирилл Столбов
6
Сергей Бабкин
90′
70
Артем Шуманский
11
Амар Рахманович
76′
26
Джимми Марин
19
Иван Олейников
76′
91
Владимир Игнатенко
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
6
Дмитрий Баринов
66′
79
Кирилл Данилов
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
57′
37
Энрике Кармо
62′
20
Матия Попович
17
Кирилл Глебов
44′
27
Роберту Барбоза Мойзес
18
Данила Козлов
40′
44′
7
Матеус Алвес
9
Лусиано Гонду
62′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
