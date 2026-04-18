ЦСКА спас от поражения нелепый гол, но очки снова потеряны: теперь о месте в тройке придется забыть?

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.10
П2
6.70
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.67
П2
3.01
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
0
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.30
П2
3.30
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.30
П2
5.90
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.90
П2
2.97
Футбол. Германия
1-й тайм
Байер
1
:
Аугсбург
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.30
П2
8.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.36
П2
3.40
Футбол. Германия
1-й тайм
Унион Б
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
5.25
X
3.60
П2
1.75
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
0
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.75
П2
9.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.25
П2
4.55
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.00
П2
2.86
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
4.93
X
4.47
П2
1.65
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.07
П2
7.40
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.81
П2
2.23
Футбол. Премьер-лига
19:30
Пари Нижний Новгород
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.01
П2
1.75
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.18
П2
1.95
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.14
П2
2.36
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.38
П2
2.91
Футбол. Англия
22:00
Челси
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.80
П2
3.35
Футбол. Франция
22:05
Лилль
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.66
П2
6.27
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Урал
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Ротор
2
П1
X
П2

ЦСКА спас от поражения нелепый гол, но очки снова потеряны: теперь о месте в тройке придется забыть?

Одно очко в двух матчах с аутсайдерами.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА снова теряет очки в РПЛ! На прошлой неделе армейцам оказался не по зубам «Сочи» (0:1), а 18 апреля в 25-м туре команда Челестини не смогла справиться с «Крыльями».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 25, 18.04.2026, 14:30
Крылья Советов
1
ЦСКА
1

Первая половина матча в Самаре выдалась довольно скучной. Мы увидели много навесов и забросов и по 4 удара с каждой стороны. Однако выстрелов в створ так и не дождались.

Скуку развеял разве что гол Энрике Кармо, который, впрочем вскоре справедливо отменили после просмотра VAR: ударив головой, Кармо попал себе в руку и лишь от нее мяч влетел в ворота.

Зато во втором тайме стало намного интереснее!

Хозяева начали играть заметно активнее и уже на 65-й минуте абсолютно по делу вышли вперед. Кстати, благодаря голу воспитанника ЦСКА — Максима Олейникова. После паса Витюгова Олейников убежал в отрыв, круто раскачал защитника и покатил в дальний угол — справиться с таким точным ударом Владислав Тороп не смог.

Впрочем, радовались самарцы недолго. Спустя всего 10 минут ЦСКА сравнял счет.

Гол получился довольно нелепым. Матвей Кисляк классно вырезал передачу в штрафную, но замкнуть ее никто так и не смог. Ближе всех к мячу оказался Мусаев, однако до него он так и не дотянулся, чем смутил Сергея Песьякова. В итоге мяч запрыгнул в дальний угол.

Этот гол спас ЦСКА от поражения. Но едва ли улучшил настроение команде и болельщикам. В двух последних матчах с аутсайдерам из последней четверки РПЛ армейцы набрали всего очко. И теперь рискуют пропустить вперед «Спартак» в турнирной таблице.

О месте в тройке, похоже, и вовсе придется забыть. За 5 туров до конца отрыв от «Локомотива», идущего третьим, увеличился до 5 очков.

Автор: Богдан Горбунов

Крылья Советов
1:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
18.04.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 9566 зрителей
Главные тренеры
Сергей Булатов
Фабио Челестини
Голы
Крылья Советов
Иван Олейников
(Максим Витюгов)
65′
ЦСКА
Матвей Кисляк
(Иван Обляков)
75′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
65′
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
23
Никита Чернов
70′
47
Сергей Божин
19′
77
Ильзат Ахметов
76′
14
Михайло Баньяц
90+1′
8
Максим Витюгов
84′
20
Кирилл Столбов
6
Сергей Бабкин
90′
70
Артем Шуманский
11
Амар Рахманович
76′
26
Джимми Марин
19
Иван Олейников
76′
91
Владимир Игнатенко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
6
Дмитрий Баринов
66′
79
Кирилл Данилов
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
57′
37
Энрике Кармо
62′
20
Матия Попович
17
Кирилл Глебов
44′
27
Роберту Барбоза Мойзес
18
Данила Козлов
40′
44′
7
Матеус Алвес
9
Лусиано Гонду
62′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Крылья Советов
ЦСКА
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
2
0
Угловые
11
4
Фолы
14
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
