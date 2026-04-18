Рекордный гол Дзюбы принес «Акрону» ничью в матче с «Рубином»

Футболисты тольяттинского «Акрона» сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев гол забил Никита Лобов (48-я минута). У гостей отличился Артем Дзюба (62).
На 66-й минуте защитник «Акрона» Марат Бокоев получил прямую красную карточку за грубый фол.
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона». 37-летний форвард обошел Андреса Понсе, забив 18-й гол за тольяттинский клуб.
«Рубин» набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 23 очками расположился на 13-й строчке.
В следующем туре «Акрон» 23 апреля примет махачкалинское «Динамо», «Рубин» днем ранее в гостях сыграет с московским «Динамо».
Франк Артига
Заур Тедеев
Никита Лобов
(Назми Грипши)
48′
Артем Дзюба
62′
38
Евгений Ставер
12
Андерсон Арройо
5
Игор Вуячич
11
Назми Грипши
90+5′
99
Дардан Шабанхаджай
10
Мирлинд Даку
45′
2
Егор Тесленко
39′
22
Велдин Ходжа
51
Илья Рожков
78′
23
Руслан Безруков
98
Никита Лобов
83′
44
Даниил Кузнецов
7
Игнасио Начо Сааведра
78′
43
Жак-Жюльен Сиве
88
Виталий Гудиев
90+2′
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
90+6′
22
Артем Дзюба
5
Алекса Джурасович
24
Йонуц Неделчару
45+1′
19
Марат Бокоев
67′
15
Стефан Лончар
11
Жилсон Тавареш Беншимол
78′
35
Ифет Джаковац
91
Максим Болдырев
78′
80
Хетаг Хосонов
6
Максим Кузьмин
68′
26
Родриго Эшковал
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
