Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.01
П2
2.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.20
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Динамо
1
Все коэффициенты
П1
13.50
X
5.92
П2
1.85
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
6.11
X
4.40
П2
2.35
Футбол. Италия
перерыв
Наполи
0
:
Лацио
1
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.06
П2
2.30
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.43
П2
2.94
Футбол. Англия
22:00
Челси
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.77
П2
3.35
Футбол. Франция
22:05
Лилль
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.67
П2
6.21
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
3
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
2
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Урал
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Ротор
2
П1
X
П2

Рекордный гол Дзюбы принес «Акрону» ничью в матче с «Рубином»

Встреча завершилась со счетом 1:1. Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба.

Источник: Соцсети

Футболисты тольяттинского «Акрона» сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев гол забил Никита Лобов (48-я минута). У гостей отличился Артем Дзюба (62).

На 66-й минуте защитник «Акрона» Марат Бокоев получил прямую красную карточку за грубый фол.

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона». 37-летний форвард обошел Андреса Понсе, забив 18-й гол за тольяттинский клуб.

«Рубин» набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 23 очками расположился на 13-й строчке.

В следующем туре «Акрон» 23 апреля примет махачкалинское «Динамо», «Рубин» днем ранее в гостях сыграет с московским «Динамо».

Рубин
1:1
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
18.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 10593 зрителя
Главные тренеры
Франк Артига
Заур Тедеев
Голы
Рубин
Никита Лобов
(Назми Грипши)
48′
Акрон
Артем Дзюба
62′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
12
Андерсон Арройо
5
Игор Вуячич
11
Назми Грипши
90+5′
99
Дардан Шабанхаджай
10
Мирлинд Даку
45′
2
Егор Тесленко
39′
22
Велдин Ходжа
51
Илья Рожков
78′
23
Руслан Безруков
98
Никита Лобов
83′
44
Даниил Кузнецов
7
Игнасио Начо Сааведра
78′
43
Жак-Жюльен Сиве
Акрон
88
Виталий Гудиев
90+2′
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
90+6′
22
Артем Дзюба
5
Алекса Джурасович
24
Йонуц Неделчару
45+1′
19
Марат Бокоев
67′
15
Стефан Лончар
11
Жилсон Тавареш Беншимол
78′
35
Ифет Джаковац
91
Максим Болдырев
78′
80
Хетаг Хосонов
6
Максим Кузьмин
68′
26
Родриго Эшковал
Статистика
Рубин
Акрон
Желтые карточки
3
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
18
5
Удары в створ
8
2
Угловые
2
3
Фолы
10
12
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
