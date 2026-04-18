Дзюба заявил, что ему «поплохело» в концовке матча с «Рубином»

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона». Форвард обошел Андреса Понсе, забив 18-й гол за тольяттинский клуб. «Честно, думал об этом, потом забыл. [Максим] Болдырев напомнил после. Приятно в любом случае, когда ты достигаешь таких отметок. Все не зря, значит», — отметил Дзюба.