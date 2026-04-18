Дзюба заявил, что ему «поплохело» в концовке матча с «Рубином»

Форвард «Акрона» отметил, что физически вымотался в матче 25‑го тура РПЛ.

Источник: РБК Спорт

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что ему физически тяжело дался матч 25‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», передает «Матч ТВ».

«Акрон» в субботу, 18 апреля, в гостях сыграл вничью с «Рубином» со счетом 1:1. Дзюба забил на 62-й минуте.

«Мне так поплохело. Я под конец набегался, бледного поймал», — сказал 37-летний футболист.

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона». Форвард обошел Андреса Понсе, забив 18-й гол за тольяттинский клуб. «Честно, думал об этом, потом забыл. [Максим] Болдырев напомнил после. Приятно в любом случае, когда ты достигаешь таких отметок. Все не зря, значит», — отметил Дзюба.

Форвард также является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 248 голов на профессиональном уровне.

Рубин
1:1
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
18.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 10593 зрителя
Главные тренеры
Франк Артига
Заур Тедеев
Голы
Рубин
Никита Лобов
(Назми Грипши)
48′
Акрон
Артем Дзюба
62′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
12
Андерсон Арройо
5
Игор Вуячич
11
Назми Грипши
90+5′
99
Дардан Шабанхаджай
10
Мирлинд Даку
45′
2
Егор Тесленко
39′
22
Велдин Ходжа
51
Илья Рожков
78′
23
Руслан Безруков
98
Никита Лобов
83′
44
Даниил Кузнецов
7
Игнасио Начо Сааведра
78′
43
Жак-Жюльен Сиве
Акрон
88
Виталий Гудиев
90+2′
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
90+6′
22
Артем Дзюба
5
Алекса Джурасович
24
Йонуц Неделчару
45+1′
19
Марат Бокоев
67′
15
Стефан Лончар
11
Жилсон Тавареш Беншимол
78′
35
Ифет Джаковац
91
Максим Болдырев
78′
80
Хетаг Хосонов
6
Максим Кузьмин
68′
26
Родриго Эшковал
Статистика
Рубин
Акрон
Желтые карточки
3
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
18
5
Удары в створ
8
2
Угловые
2
3
Фолы
10
12
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти