Ничья в Нижнем: «Динамо» потеряло два очка и Рубенса

«Сочи» двумя победами подряд обострило борьбу в подвале таблицы, которая и без того была жаркой. Задачу-максимум и задачу-минимум — избежать стыков и не вылететь напрямую — решают, кроме «барсов», «Оренбург», «Пари НН», «Акрон», «Крылья» и махачкалинское «Динамо». Да и «Ростов» еще не может чувствовать себя в полной безопасности.
Мотивация Нижнего понятна: каждое заработанное очко на вес золота. У «Динамо» же особых турнирных задач в РПЛ не осталось, самое главное — подойти в наилучшем состоянии к ответному кубковому матчу финала Пути РПЛ с «Краснодаром» 7 мая. Но есть болельщики, которые в большом количестве приехали в волжский город, есть личные амбиции, есть перспективы тренерского штаба на следующий сезон. А еще и день рождения — «Динамо» 18 апреля исполнилось 103 года.
Так что бело-голубые точно не выглядели расслабленными. Правда, и найти бреши в обороне хозяев долго не удавалось. Команда Алексея Шпилевского, которого пару раз рассматривали в качестве потенциального главного тренера «Динамо», играла в обороне строго, перекрывала все зоны и вполне могла открывать счет — Сефасу не удался удар с левой из выгодной позиции.
Москвичи впервые вышли с сочетанием атакующих полузащитников Бителло — Миранчук — Артур, так что последнему пришлось сместиться на непривычный правый фланг. Но постепенно футболисты нащупали связи, и в середине тайма создали подряд три голевых момента, реализовав треть из них: Маричаль после углового в исполнении Бителло запутал Карича и легко поразил ворота.
«Нижний», впрочем, вскоре нашел ответ. В последних турах заработала опция использования сумасшедшей скорости Сефаса. В Калининграде неделю назад ямаец забил сам, теперь же убежал от Касереса и ассистировал Олусегуну — тому после прострела оставалось попасть в пустые ворота.
«Динамо» должно было снова выходить вперед перед самым перерывом — Тюкавин пробил в штангу, а Осипенко на добивании непостижимым образом не попал в пустые ворота. Сохранив всю интригу на второй тайм.
Он получился максимально закрытым. Хозяева отказались от контригры, окопавшись у своей штрафной. Без шансов поразить ворота Лещука, зато и не позволяя почти ничего москвичам. Разве что Рубенс бил из центра штрафной, но не попал в створ.
Ничего не изменило и удаление Олусегуна на 74-й минуте за вторую желтую карточку. Гусев выпустил второго нападающего Сергеева, но это не прибавило моментов. Как и навал в концовке, когда в чужой штрафной прописался Осипенко. В предыдущем туре защитнику удалась голевая скидка на Тюкавина, теперь же счет так и не изменился.
«Нижний» заработал важное очко в борьбе за выживание, а «Динамо» должно быть расстроенным не столько гостевой ничьей, сколько травмой Рубенса. Бразилец приземлился на ногу Сефасу и подвернул голеностоп, в раздевалку его унесли на руках. До важнейшего матча с «Краснодаром» осталось 19 дней, есть сомнения, что Рубенс успеет восстановиться.
Константин Алексеев