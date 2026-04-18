Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ницца
0
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Юнайтед
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Аталанта
1
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Гавр
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брайтон
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
РБ Лейпциг
3
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Лацио
2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Марсель
0
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
3
:
Спартак Кс
1
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Борнмут
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Акрон
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Волга
0
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Арсенал
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Аугсбург
2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
2
:
Боруссия Д
1
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вольфсбург
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Гамбург
1
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Парма
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Факел
0
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
ЦСКА
1
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Урал
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
Ничья в Нижнем: «Динамо» потеряло два очка и Рубенса

Бело-голубые не смогли обыграть «Пари НН» — 1:1.

«Сочи» двумя победами подряд обострило борьбу в подвале таблицы, которая и без того была жаркой. Задачу-максимум и задачу-минимум — избежать стыков и не вылететь напрямую — решают, кроме «барсов», «Оренбург», «Пари НН», «Акрон», «Крылья» и махачкалинское «Динамо». Да и «Ростов» еще не может чувствовать себя в полной безопасности.

Мотивация Нижнего понятна: каждое заработанное очко на вес золота. У «Динамо» же особых турнирных задач в РПЛ не осталось, самое главное — подойти в наилучшем состоянии к ответному кубковому матчу финала Пути РПЛ с «Краснодаром» 7 мая. Но есть болельщики, которые в большом количестве приехали в волжский город, есть личные амбиции, есть перспективы тренерского штаба на следующий сезон. А еще и день рождения — «Динамо» 18 апреля исполнилось 103 года.

Так что бело-голубые точно не выглядели расслабленными. Правда, и найти бреши в обороне хозяев долго не удавалось. Команда Алексея Шпилевского, которого пару раз рассматривали в качестве потенциального главного тренера «Динамо», играла в обороне строго, перекрывала все зоны и вполне могла открывать счет — Сефасу не удался удар с левой из выгодной позиции.

Москвичи впервые вышли с сочетанием атакующих полузащитников Бителло — Миранчук — Артур, так что последнему пришлось сместиться на непривычный правый фланг. Но постепенно футболисты нащупали связи, и в середине тайма создали подряд три голевых момента, реализовав треть из них: Маричаль после углового в исполнении Бителло запутал Карича и легко поразил ворота.

«Нижний», впрочем, вскоре нашел ответ. В последних турах заработала опция использования сумасшедшей скорости Сефаса. В Калининграде неделю назад ямаец забил сам, теперь же убежал от Касереса и ассистировал Олусегуну — тому после прострела оставалось попасть в пустые ворота.

«Динамо» должно было снова выходить вперед перед самым перерывом — Тюкавин пробил в штангу, а Осипенко на добивании непостижимым образом не попал в пустые ворота. Сохранив всю интригу на второй тайм.

Он получился максимально закрытым. Хозяева отказались от контригры, окопавшись у своей штрафной. Без шансов поразить ворота Лещука, зато и не позволяя почти ничего москвичам. Разве что Рубенс бил из центра штрафной, но не попал в створ.

Ничего не изменило и удаление Олусегуна на 74-й минуте за вторую желтую карточку. Гусев выпустил второго нападающего Сергеева, но это не прибавило моментов. Как и навал в концовке, когда в чужой штрафной прописался Осипенко. В предыдущем туре защитнику удалась голевая скидка на Тюкавина, теперь же счет так и не изменился.

«Нижний» заработал важное очко в борьбе за выживание, а «Динамо» должно быть расстроенным не столько гостевой ничьей, сколько травмой Рубенса. Бразилец приземлился на ногу Сефасу и подвернул голеностоп, в раздевалку его унесли на руках. До важнейшего матча с «Краснодаром» осталось 19 дней, есть сомнения, что Рубенс успеет восстановиться.

Константин Алексеев