Футбол. Италия
13:30
Кремонезе
:
Торино
Футбол. Премьер-лига
14:30
Динамо Мх
:
Зенит
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ницца
0
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Юнайтед
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Аталанта
1
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Гавр
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брайтон
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
РБ Лейпциг
3
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Лацио
2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Марсель
0
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
3
:
Спартак Кс
1
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Борнмут
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Акрон
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Волга
0
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Арсенал
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Аугсбург
2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
2
:
Боруссия Д
1
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вольфсбург
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Гамбург
1
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Парма
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Факел
0
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
ЦСКА
1
«Евсеев что думает, то и говорит — за это и любим его»

Футболист махачкалинского «Динамо» Никита Глушков — о штрафах главного тренера команды за мат, борьбе за выживание в РПЛ и матче с «Зенитом».

Источник: Соцсети

Через месяц завершится нынешний розыгрыш чемпионата России по футболу. В оставшихся турах будет идти жесткая борьба внизу таблицы за сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон. Среди ее участников — махачкалинское «Динамо». Этот клуб в позапрошлом году впервые в истории вышел в премьер-лигу и второй сезон борется в ней за выживание, имея один из самых маленьких бюджетов среди всех 16 клубов. Год назад он финишировал 11-м и избежал вылета в первую лигу без переходных матчей. В этом сезоне дагестанский коллектив за шесть туров до конца на этой же позиции.

Но отрыв от 15-го места (зона прямого вылета) всего три очка, а обитателей зоны переходных матчей (13−14-е места) махачкалинцы опережают лишь по дополнительным показателям при равенстве набранных очков. В интервью «Известиям» полузащитник «Динамо» Никита Глушков оценил турнирное положение клуба, поделился ожиданиями от предстоящего 19 апреля домашнего матча с петербургским «Зенитом» и прокомментировал скандалы вокруг нынешнего главного тренера команды Вадима Евсеева, получающего от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) штрафы за мат во время интервью.

— Сильно напрягает нынешняя ситуация, когда не получается далеко оторваться от конкурентов по борьбе за выживание?

— Конечно, это накапливается. Тем более когда теряем очки так, как в последних матчах с «Балтикой» (2:2) и «Локомотивом» (1:1), когда две игры подряд ведешь в счете у очень хороших соперников, но пропускаешь в концовках и упускаешь победы. Разумеется, это неприятно. С каждым разом всё это гораздо обидней. Но мы спортсмены. И должны с этим бороться.

— У вас впереди в чемпионате матч с «Зенитом», которому вы в марте проиграли в Кубке России (0:1) из-за скандального пенальти в ваши ворота, позже признанного ЭСК РФС ошибочным. Есть реваншистские настроения из-за того эпизода?

— Нет-нет. Просто в целом на такие команды, как «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, ты априори настраиваешься вдвойне.

— Что надо сделать, чтобы выиграть у «Зенита» или хотя бы сыграть с ним вничью?

— Показать свою игру. В кубковом матче мы в целом смогли это сделать. Осталось так же сыграть дома в чемпионате.

— Сейчас «Зенит» производит впечатление чемпионской команды?

— У них весь состав вызывает опасение. Так что посмотрим, как всё сложится. В любом случае у нас впереди два непростых матча с двумя лидерами чемпионата — «Зенитом» и «Краснодаром». Но нам самим свои задачи надо решать, так что постараемся внести интерес в чемпионскую гонку, чтобы следили за нами. Сделаем всё возможное, чтобы добиться успеха.

— Как отреагировали на последние скандалы вокруг Вадима Евсеева, который после двух последних матчей эмоционально высказывался во флеш-интервью «Матч ТВ» с применением ненормативной лексики, за что подвергался штрафам со стороны КДК РФС?

— Да никак не отреагировал. Оштрафовали… Слава богу, дисквалификации не было — это самое главное.

— Как относитесь вообще к этим скандалам вокруг главного тренера вашей команды?

— Да я тоже не могу сказать, что не ругаюсь матом. У мужчин, у пацанов часто где-то эмоции пересиливают. Но раз КДК так решил — значит, так решил. Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим. Так что и здесь он не стал подбирать какие-то другие слова.

— Многие считают, что такое его поведение не поймут в Дагестане, где с учетом местных обычаев резко негативно относятся к тем, кто матерится.

— Я думаю, в любом месте есть примерно поровну людей, которые делятся и на одних, и на других. Кто-то где-то поддерживает такое поведение, кто-то где-то осуждает. Везде так. Независимо от региона. Думаю, к Вадиму Валентиновичу в целом вопросов нет. Всему ответ на поле — те результаты, которые мы покажем.

— В прошлые годы многие игроки махачкалинского «Динамо» не раз отмечали постоянный контакт с командой президента клуба Гаджи Гаджиева, легенды нашего тренерского цеха. Зимой у вас частично сменилось руководство, и Гаджи Муслимовича сделали почетным президентом, то есть фактически отодвинули от принятия ключевых решений. Он после этого стал меньше общаться с командой?

— Да, это заметно. Сейчас мы его меньше видим.

— То есть главный тренер стал полностью автономной фигурой?

— У нас главный тренер всегда был автономной фигурой. В этом плане у нас всегда был тренер. Не важно, какая у него фамилия. И Хасанби Эдуардович Биджиев, и сейчас Евсеев у нас автономные фигуры.

— Есть оптимизм перед финишным отрезком чемпионата?

— Посмотрим в конце сезона. Важно остаться в РПЛ. Честно говоря, очков мы набрали в последних турах меньше, чем хотели. С другой стороны, многие были уверены, что и «Балтике» проиграем, и «Локомотиву». А в итоге сейчас расстроены ничьими с обеими командами, понимаем, что могли набрать на четыре очка больше.

Алексей Фомин