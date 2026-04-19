«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Московский «Спартак» показал наибольший чистый убыток по итогам 2025 года среди футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), следует из отчетности, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Чистый убыток «Спартака» составил 3,65 млрд рублей. В 2024 году чистый убыток «красно-белых» составлял 1,465 млрд рублей. За год показатель вырос на 149%.
Также 2025 год в минусе завершили «Сочи» (877,3 млн рублей), московский «Локомотив» (859,4), самарские «Крылья Советов» (628,9), «Оренбург» (63,9) и «Нижний Новгород» (7,4).
Победителем РПЛ в сезоне-2024/25 впервые в истории стал «Краснодар». В тройку призеров вошли петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Сезон-2025/26 завершится 17 мая. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» (53 очка). В тройку также входят «Зенит» (52) и московский «Локомотив» (48).