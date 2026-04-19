Выбыл до конца сезона? У полузащитника «Динамо» Рубенса перелом лодыжки

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс получил перелом правой лодыжки после неудачного падения в матче с «Пари НН» (1:1) в 25-м туре чемпионата России. Ожидается, что 24-летний бразилец вернется в строй не раньше чем через пять недель.
«Перелом наружной лодыжки правой голени»
Неприятный эпизод произошел во втором тайме встречи: Рубенс неудачно приземлился на газон и подвернул ногу. Врачам «Динамо» пришлось на руках уносить футболиста с поля.
Как отметил главный тренер команды Ролан Гусев сразу после игры, характер травмы станет понятен только после дополнительного обследования.
«Что с Рубенсом? Сейчас на костылях, будем делать МРТ, затем станет ясна картина», — сказал наставник в эфире «Матч ТВ».
Аналогичные данные появились и в социальных сетях «Динамо».
«Полузащитник подвернул голеностоп в середине второго тайма и был заменен на 64-й минуте. Точный диагноз и сроки восстановления станут известны после МРТ. Рубенс, терпения и сил! Мы с тобой», — гласит пост в Telegram-канале бело-голубых.
Однако в протоколе, опубликованном на сайте РПЛ, уже в субботу была более точная информация о состоянии игрока.
«Со слов главного врача команды “Динамо” Бутовского М.: “Перелом наружной лодыжки правой голени, оказана компрессионная циклическая криотерапия, иммобилизация правого голеностопного сустава”, — говорится в документе.
Как отмечает спортивный врач Никита Карицкий, при благоприятном прогнозе на восстановление футболисту понадобится порядка пяти недель.
«Если перелом без смещения и операция не понадобится, восстановление займет около трех недель. Еще около двух уйдет на набор физических кондиций», — цитирует его «Матч ТВ».
«Структурный игрок в схеме»
В ближайшие 13 дней «Динамо» предстоит сыграть в РПЛ с «Рубином» (22 апреля), «Сочи» (26 апреля) и «Локомотивом» (1 мая).
Пожалуй, главный матч сезона для бело-голубых состоится 7 мая: в этот день московский клуб проведет ответную игру с «Краснодаром» в рамках финала Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча между командами завершилась вничью (0:0).
После этого подопечные Гусева вновь сойдутся с «быками», но уже в чемпионате страны (11 мая). А заключительный тур проведут 17 мая против «Балтики».
Согласно регламенту, суперфинал Кубка России пройдет 24 мая. Даже если «Динамо» обеспечит себе участие в решающем матче, выход на поле Рубенса в этой игре остается под вопросом.
В сезоне-2025/26 бразилец провел в составе московской команды 20 матчей в РПЛ и 7 игр в Кубке, однако результативными действиями не отметился. При этом Гусев на пресс-конференции после поражения от «Зенита» (1:3) в 22-м туре Премьер-лиги называл полузащитника важной частью команды.
«Рубенс — структурный игрок в нашей схеме», — говорил наставник, сетуя на отсутствие футболиста в той встрече. Он пропускал матч из-за дисквалификации.
Алексей Шпилевский
Ролан Гусев
Олакунле Олусегун
(Реналдо Сефас)
34′
Николас Маричаль
(Бителло)
22′
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
90′
4
Илья Кирш
40
Олакунле Олусегун
55′
74′
3
Юрий Коледин
10
Адриан Бальбоа
41′
65′
88
Даниил Лесовой
14
Матвей Урванцев
46′
77
Андрей Ивлев
52′
21
Реналдо Сефас
80′
32
Вадим Пигас
29
Лука Веснер Тичич
80′
19
Никита Ермаков
17
Егор Смелов
90′
8
Мамаду Майга
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
11
Артур Гомес
65′
60
Тимофей Маринкин
21
Антон Миранчук
65′
13
Николя Муми Нгамале
44
Антонио Диас Рубенс
65′
17
Ульви Бабаев
90+6′
74
Даниил Фомин
77′
33
Иван Сергеев
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
