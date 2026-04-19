«Спартак» уверенно обыграл клуб Черчесова

Московский «Спартак» победил грозненский «Ахмат» в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1.
У «Спартака» отличились Эсекьель Барко (21-я минута), Маркиньос (28) и Жедсон Фернандеш (40). Еще один мяч хозяев, у Манфреда Угальде на 58-й, был отменен после видеопросмотра, а Фернандеш на 80-й забил из офсайда.
У «Ахмата» забил Максим Самородов (41).
Маркиньос стал первым бразильцем в составе «Спартака», сделавшим 10 результативных действий за сезон, после Луиса Адриано (2018/19). Также он вышел на третье место по результативным передачам в РПЛ за последние два сезона (15) — больше только у Эдуарда Сперцяна (20) и Бителло (17), пишет Opta.
Самородов отметился результативными действиями в шести из семи последних матчей (три гола и три передачи) — лучший результат после зимней паузы в РПЛ среди всех игроков.
«Спартак» набрал 45 очков и занимает четвертое место в таблице, у «Ахмата» одно очко в трех последних турах и девятая строчка (31 балл).
В 26-м туре «Спартак» примет «Краснодар», а «Ахмат» — калининградскую «Балтику». Оба матча пройдут 23 апреля.
Хуан Карлос Карседо
Станислав Черчесов
Эсекиэль Барко
(Маркиньос)
21′
Маркиньос
(Пабло Солари)
28′
Жедсон Фернандеш
(Маркиньос)
39′
Максим Самородов
(Эгаш Касинтура)
41′
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
90′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
72′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
90′
91
Антон Заболотный
3
Кристофер Ву
53′
64′
47
Роман Зобнин
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
10
Рифат Жемалетдинов
5
Клисман Цаке
17
Эгаш Касинтура
81
Максим Сидоров
86′
90
Усман Ндонг
9
Брайан Мансилья
46′
37
Папа Амади Гадио
77
Георгий Мелкадзе
64′
13
Мохамед Конате
22
Мехди Заре
86′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
46′
23
Галымжан Кенжебек
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти