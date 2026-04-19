1-й тайм
Пиза
1
:
Дженоа
0
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Сити
1
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
перерыв
Бавария
3
:
Штутгарт
1
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
1
:
Париж
1
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
1
:
Брест
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Ренн
1
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Балтика
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Майнц
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Болонья
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Лион
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
«Спартак» уверенно обыграл клуб Черчесова

Матч закончился со счетом 3:1. Еще два гола «Спартака» отменили из-за офсайдов.

Источник: РИА "Новости"

Московский «Спартак» победил грозненский «Ахмат» в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1.

У «Спартака» отличились Эсекьель Барко (21-я минута), Маркиньос (28) и Жедсон Фернандеш (40). Еще один мяч хозяев, у Манфреда Угальде на 58-й, был отменен после видеопросмотра, а Фернандеш на 80-й забил из офсайда.

У «Ахмата» забил Максим Самородов (41).

Маркиньос стал первым бразильцем в составе «Спартака», сделавшим 10 результативных действий за сезон, после Луиса Адриано (2018/19). Также он вышел на третье место по результативным передачам в РПЛ за последние два сезона (15) — больше только у Эдуарда Сперцяна (20) и Бителло (17), пишет Opta.

Самородов отметился результативными действиями в шести из семи последних матчей (три гола и три передачи) — лучший результат после зимней паузы в РПЛ среди всех игроков.

«Спартак» набрал 45 очков и занимает четвертое место в таблице, у «Ахмата» одно очко в трех последних турах и девятая строчка (31 балл).

В 26-м туре «Спартак» примет «Краснодар», а «Ахмат» — калининградскую «Балтику». Оба матча пройдут 23 апреля.

Спартак
3:1
Первый тайм: 3:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Станислав Черчесов
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
(Маркиньос)
21′
Маркиньос
(Пабло Солари)
28′
Жедсон Фернандеш
(Маркиньос)
39′
Ахмат
Максим Самородов
(Эгаш Касинтура)
41′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
90′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
72′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
90′
91
Антон Заболотный
3
Кристофер Ву
53′
64′
47
Роман Зобнин
Ахмат
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
10
Рифат Жемалетдинов
5
Клисман Цаке
17
Эгаш Касинтура
81
Максим Сидоров
86′
90
Усман Ндонг
9
Брайан Мансилья
46′
37
Папа Амади Гадио
77
Георгий Мелкадзе
64′
13
Мохамед Конате
22
Мехди Заре
86′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
46′
23
Галымжан Кенжебек
Статистика
Спартак
Ахмат
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
4
2
Угловые
1
1
Фолы
13
23
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
