«Спартак» уверенно обыграл клуб Черчесова

Маркиньос стал первым бразильцем в составе «Спартака», сделавшим 10 результативных действий за сезон, после Луиса Адриано (2018/19). Также он вышел на третье место по результативным передачам в РПЛ за последние два сезона (15) — больше только у Эдуарда Сперцяна (20) и Бителло (17), пишет Opta.