В «Ахмате» считают, что лимит на легионеров нужно оставить прежним

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Лимит на легионеров нужно оставить прежним, на встрече с руководством Министерства спорта РФ клубы Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) выскажут свою позицию. Об этом журналистам рассказал генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
В среду министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил ТАСС, что ведомство пригласило руководство Российского футбольного союза, РПЛ и клубов для участия в обсуждении вопроса развития футбола в стране. Встреча состоится 24 апреля.
«Раз нас пригласили, то хотят услышать нашу позицию. Мы ее выскажем, хотя вряд ли что-то поменяется. Моя позиция: оставить все, как есть. Пускай все конкурируют, — сказал Айдамиров. — Шаг за шагом можно вообще прийти к отмене этого лимита, зачем? Сегодня это всех устраивает, молодые игроки появляются, клубы тратят деньги. Мы сейчас только поднимем зарплатные ведомости и все, именно россиян».
Ранее на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект приказа Минспорта о новом лимите на легионеров. Отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 команды смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.
Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. Минспорт предлагал ужесточить лимит к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».
В воскресенье «Ахмат» на выезде проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:3 в матче 25-го тура РПЛ. «Итоги были на табло, играла одна команда, старалась, наверное, больше, это “Спартак”. Мы их поздравляем, — сказал Айдамиров. — Не буду говорить, что беспомощно, но, конечно, неожиданно, ожидали чего-то другого. Тренер готовит команду, выбирает состав, он должен анализировать и говорить. Не связано с турнирным положением, конечно, проблем с мотивацией нет».
Хуан Карлос Карседо
Станислав Черчесов
Эсекиэль Барко
(Маркиньос)
21′
Маркиньос
(Пабло Солари)
28′
Жедсон Фернандеш
(Маркиньос)
39′
Максим Самородов
(Эгаш Касинтура)
41′
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
90′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
72′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
90′
91
Антон Заболотный
3
Кристофер Ву
53′
64′
47
Роман Зобнин
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
10
Рифат Жемалетдинов
5
Клисман Цаке
17
Эгаш Касинтура
81
Максим Сидоров
86′
90
Усман Ндонг
9
Брайан Мансилья
46′
37
Папа Амади Гадио
77
Георгий Мелкадзе
64′
13
Мохамед Конате
22
Мехди Заре
86′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
46′
23
Галымжан Кенжебек
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
