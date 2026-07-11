Лесовой перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Полузащитник Даниил Лесовой перешел в махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на правах аренды из «Нижнего Новгорода», сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер лиги (РПЛ).
Спортсмен будет выступать за «Динамо» до конца сезона-2026/27.
Лесовому 28 лет, он выступал за «Нижний Новгород» с 2025 года. В разные периоды карьеры полузащитник играл за московское «Динамо», кипрский АЕЛ, израильский «Маккаби» (Хайфа) и тульский «Арсенал».
По итогам сезона-2025/26 «Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ и сохранило прописку в турнире по итогам стыковых матчей.