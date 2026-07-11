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Лесовой перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды

Лесовой перешел из «Нижнего Новгорода» в «Динамо» (Махачкала) на правах аренды.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Полузащитник Даниил Лесовой перешел в махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на правах аренды из «Нижнего Новгорода», сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер лиги (РПЛ).

Спортсмен будет выступать за «Динамо» до конца сезона-2026/27.

Лесовому 28 лет, он выступал за «Нижний Новгород» с 2025 года. В разные периоды карьеры полузащитник играл за московское «Динамо», кипрский АЕЛ, израильский «Маккаби» (Хайфа) и тульский «Арсенал».

По итогам сезона-2025/26 «Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ и сохранило прописку в турнире по итогам стыковых матчей.