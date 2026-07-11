Голы Пиняева и Батракова помогли «Локомотиву» обыграть «Спартак».

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в матче на домашнем стадионе в рамках тренировочного сбора.
Встреча завершилась со счетом 2:0, голы забили Сергей Пиняев и Алексей Батраков (с пенальти).
«Локомотив» начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля домашним матчем с грозненским «Ахматом», «Спартак» днем ранее встретится дома с дебютантом РПЛ московской «Родиной».
В другом матче дня грозненский «Ахмат» обыграл дома белградский ИМТ (1:0), тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с вернувшимся в РПЛ воронежским «Факелом» (1:1).
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