Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13.07
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.24
П2
3.66
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Велес
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Англия
2
П1
X
П2

«Ахмат» объявил о трансфере Расула Мицаева

«Ахмат» приобрел вратаря Мицаева у вышедшего в Первую лигу «Велеса».

Источник: Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» в своем Telegram-канале объявил о трансфере голкипера Расула Мицаева из московского «Велеса».

Сумма трансфера не раскрывается. Срок действия соглашения с голкипером рассчитан на три года, клуб имеет приоритетное право продления еще на один сезон.

Мицаеву 23 года. С января 2025 года он выступал за московский «Велес», с которым вышел в Первую лигу после победы над новосибирской «Сибирью» по сумме двух стыковых матчей. Также Мицаев представлял курский «Авангард», таганрогский «Форте», «Спартак» из Нальчика, махачкалинское «Динамо» и вторую команду московского «Динамо».