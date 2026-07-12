«Ахмат» объявил о трансфере Расула Мицаева

Мицаеву 23 года. С января 2025 года он выступал за московский «Велес», с которым вышел в Первую лигу после победы над новосибирской «Сибирью» по сумме двух стыковых матчей. Также Мицаев представлял курский «Авангард», таганрогский «Форте», «Спартак» из Нальчика, махачкалинское «Динамо» и вторую команду московского «Динамо».