Шнякин рассказал, что нужно «Спартаку» для завоевания чемпионства в сезоне-2026/27

«У меня ровно один ответ. Можно сколько угодно искать крайних защитников и просматривать игроков на разных линиях, но, на мой взгляд, этому “Спартаку” нужно лишь одно. Клуб приобретает новый стиль при новом тренере. И “Спартаку” нужно ровно одно — высококлассный, гарантированно забивающий нападающий. Это всегда проблема: такие футболисты — в цене, не всегда хотят приезжать в Россию. А если переходят к нам в чемпионат, то не у всех получается раскрыться.