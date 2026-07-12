Шнякин рассказал, что нужно «Спартаку» для завоевания чемпионства в сезоне-2026/27

«У меня ровно один ответ. Можно сколько угодно искать крайних защитников и просматривать игроков на разных линиях, но, на мой взгляд, этому “Спартаку” нужно лишь одно. Клуб приобретает новый стиль при новом тренере. И “Спартаку” нужно ровно одно — высококлассный, гарантированно забивающий нападающий. Это всегда проблема: такие футболисты — в цене, не всегда хотят приезжать в Россию. А если переходят к нам в чемпионат, то не у всех получается раскрыться.
«Спартаку» нужен забивной форвард, а не как Угальде, которого хватает лишь на полсезона. Нужен нападающий, гарантирующий хотя бы 12−13 голов. Это будет важнейшим элементом в борьбе за чемпионство. Но даже с нынешними форвардами «Спартак» готов бороться за трофей«, — сказал Шнякин “СЭ”.
«Спартак» в сезоне-2025/26 занял четвертое место в РПЛ с 52 очками, уступив ставшему чемпионом «Зениту» 16 очков. При этом красно-белые завоевали Кубок России, победив в суперфинале «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).