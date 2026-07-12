Сергей Ташуев: Может, и хорошо, что «Спартак» не делает трансферы

«У “Спартака” состав сбалансированный, иногда это даже лучше, чем все менять трансферами постоянно. Вот ЦСКА начал менять, делать перестройку и стабильность прекратилась. Та же “Барса”, “Реал” играют стабильными составами и не один сезон. Взаимодействие между футболистами — основа, оно налаживается годами. Может, и хорошо, что “Спартак” не делает трансферы, надеются на сбалансированность, на все более лучшее взаимопонимание между игроками», — заявил Ташуев.