Шамиль Газизов: Бюджет на сезон — около 1,8 млрд, будем стараться заработать

«У нас тот бюджет, о котором мы и говорили — это около 1,8 млрд. Это чуть-чуть больше по сравнению с прошлым годом. Не сказать, что скромный, но достойный бюджет для того, чтобы играть в Премьер-Лиге. Конечно, нам хочется больше, но спасибо и республике, и спонсорам, которые нам помогают. Мы не ропщем, а будем стараться подняться выше в турнирной таблице и заработать, заработать на трансферах. Впереди большая работа», — рассказал Газизов.