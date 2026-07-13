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Шамиль Газизов: Бюджет на сезон — около 1,8 млрд, будем стараться заработать

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «РБ Спорт» озвучил бюджет на предстоящий сезон. Он чуть-чуть увеличился по сравнению с прошлым годом.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Корреспондент «РБ Спорт» пообщался с генеральным директором махачкалинского «Динамо» Шамилем Газизовым и узнал, сформирован ли бюджет на предстоящий сезон и сколько конкретно он составит.

«У нас тот бюджет, о котором мы и говорили — это около 1,8 млрд. Это чуть-чуть больше по сравнению с прошлым годом. Не сказать, что скромный, но достойный бюджет для того, чтобы играть в Премьер-Лиге. Конечно, нам хочется больше, но спасибо и республике, и спонсорам, которые нам помогают. Мы не ропщем, а будем стараться подняться выше в турнирной таблице и заработать, заработать на трансферах. Впереди большая работа», — рассказал Газизов.

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