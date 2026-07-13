Семак: «Это невероятно, что приходит половина стадиона на товарищеские матчи “Зенита”

«Это невероятно, что приходит половина стадиона на товарищеские, на контрольные наши матчи. Это просто фантастика, на мой взгляд. Спасибо большое болельщикам. Очень, наверное, трудно найти — может быть, можно, но очень трудно найти, — где матчи подготовительных этапов собирали бы такое количество болельщиков. Я говорю не только про матч с “Црвеной Звездой”, но и про “Химнасию” и “Нефтчи”. Это, конечно, прекрасно для нас, что мы играем в такой обстановке», — цитирует Семака клубная пресс-служба.