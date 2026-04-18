Курский «Авангард» провел первый домашний матч с начала вторжения ВСУ

КУРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Авангард» впервые с августа 2024 года провел домашний матч на стадионе в Курске. Игра стала первой на своем поле с момента введения ограничений из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и режима контртеррористической операции (КТО), сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в канале в MAX.
«Из-за вторжения ВСУ и введения режима КТО все всероссийские и межрегиональные соревнования были отменены. И сегодня, наконец, они снова играют в Курске: первый домашний поединок футбольного первенства страны во Второй лиге “Б” “Авангард” провел против тульской команды “Арсенал-2”. Выиграли — 1:0 в пользу наших бело-синих», — говорится в сообщении.
С августа 2024 года команда проводила домашние встречи на нейтральных стадионах в других городах из-за действующих ограничений.
Также на стадионе «Олимп» состоялись первые в сезоне домашние матчи Юношеской футбольной лиги. В играх приняли участие команды спортивной школы «Авангард» 2010 и 2011 годов рождения.
Хинштейн надеется, что проведение домашних матчей продолжится и в дальнейшем.