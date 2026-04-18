Курский «Авангард» провел первый домашний матч с начала вторжения ВСУ

«Из-за вторжения ВСУ и введения режима КТО все всероссийские и межрегиональные соревнования были отменены. И сегодня, наконец, они снова играют в Курске: первый домашний поединок футбольного первенства страны во Второй лиге “Б” “Авангард” провел против тульской команды “Арсенал-2”. Выиграли — 1:0 в пользу наших бело-синих», — говорится в сообщении.