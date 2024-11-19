Сборная России не выступит на ЧМ-2026. Ее не допустили до участия в отборе

Кроме того, в циркулярном письме УЕФА в главе о странах с зимним климатом и повышенным риском неблагоприятных погодных условий отсутствует упоминание России, которая раньше всегда указывалась. При этом в документе указано, что по итогам жеребьевки в одной группе может оказаться не более двух команд из «зимних» стран. В их число включены: Белоруссия, Эстония, Фареры, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Украина (с оговоркой, что на данный момент белорусская и украинская команды выступают на нейтральных полях).